Gastón Recondo salió a bancar a Milei con una insólita frase: "Hace rato".

El periodista Gastón Recondo respaldó al presidente Javier Milei, tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre. Qué dijo en Carnaval Stream.

"El parlamento es el que regula cuáles son las herramientas que tiene cualquier presidente en democracia", comenzó Recondo, quien continuó: "Hace rato que el Congreso no le aprueba una sola ley y le veta cualquier decreto que crea perjudicial para la sociedad".

Luego, el periodista deportivo dio a entender que no estaba en contra de que el Congreso de la Nación rechace los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que firman el Presidente y sus ministros. "Eso es democracia", dijo.

Sin embargo, y a pesar de no tener pruebas de algo así bajo el gobierno de Milei, opinó: "La izquierda es históricamente golpista".

El análisis que hizo Recondo de las elecciones

Luego, Gastón Recondo analizó las elecciones en la provincia de Buenos Aires del domingo 7 de septiembre, en las que La Libertad Avanza, con Milei a la cabeza, perdió por más de 13 puntos contra Fuerza Patria, que nucleó a muchos espacios del peronismo. "Evidentemente hay más bronca con Milei que con Kicillof", consideró y agregó: "La gente que votó a Milei, ¿sabés qué esperó? Yo me ajusto, hago esto, porque vos no vas a ser como los otros. Y cuando aparecieron los audios, y apareció la valija, dijo 'pará, son iguales'".