Sol Pérez recibió la propuesta menos esperada: "Me están metiendo presión"

El productor de La Academia puso la mirada en Sol Pérez.

Esta semana, la presentadora de televisión Sol Pérez estaba conduciendo el programa Nosotros A La Mañana (NAM), cuando de repente su compañero de equipo, el Pollo Álvarez, paró todo para dar una noticia en vivo. Mientras sonaba una música de primicia de fondo, el conductor mostró una conversación por Whatsapp frente a las cámaras. En la pantalla, se podía leer un chat entre él y Chato Prada, productor del show Bailando por un Sueño.

“¿Quién te gusta para el Bailando de acá?”, decía el mensaje de Pollo. “Sol”, respondió Chato. “¿Yo?”, preguntó Pérez, completamente sorprendida, mientras se reía. “Último momento, Sol Pérez en la Academia. Háganle un lugar, muchachos”, pidió el Pollo. “No sé”, dijo ella, con un gesto pensativo. Más tarde, llegó otro mensaje del productor, en donde aclaraba que se refería a Sol Pérez y no a otra. “Me están metiendo persión”, dijo la influencer.

“A mí me encanta, es un programa que me gusta, lo consumo, me divierte. Podría ser, qué sé yo, lo vamos a pensar”, agregó ella. “No me gusta que me miren en silencio”, se quejó en tono de broma, frente al silencio y las miradas expectantes de sus colegas. “Estoy viendo si cerramos algo”, explicó el Pollo, muy entusiasmado. “¿Estamos para ver si nos da la nafta? ¿Vamos a bailar un poquito?”, la desafió.

Al instante, le llegó otro mensaje del productor, en donde aclaraba que no la quería como invitada, sino “como figura” del programa. “Vamos, Solcito. Vamos a Bailar. Ponele una música a Sol que nos va a demostrar su talento”, le pidió el periodista a su equipo. “No tengo talento para el baile, pero ellos ya lo saben, claramente. Lo mío no sé si es el baile”, advirtió Pérez, mientras empezó a tirar algunos pasos de baile. Al rato, se sumó uno de sus compañeros y bailaron en pareja.

El escándalo con Carmen Barbieri

Este año, Sol y la actriz Carmen Barbieri fueron compañeras de escena en MasterChef Celebrity 2, el concurso de cocina de Telefe. En medio de los rodajes, Barbieri se enfermó de coronavirus y, más tarde, contó públicamente que Sol la había culpado por contagiarla. “Llamó a mi secretaria. Yo me estaba muriendo y ella se enojó conmigo... ¡Es bárbaro!”, expuso Carmen.

"Yo no me contagié en el teatro. Primero que no es culpa de nadie, estoy acá y es algo que pasa. Agarrás una baranda, te tocaste un ojo y te contagiaste. Sé que en el teatro no fue porque nadie estaba contagiado y me habían hisopado ese día”, continuó. En su defensa, Sol dijo no se había enojado y que solamente le había enviado un mensaje a Barbieri, pero ella nunca le respondió. “Suena horrible. Para mí es un problema de información, le llegó mal la información claramente. Yo en ningún momento me enojé con Carmen, no tenía por qué”, aclaró.