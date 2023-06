Los mensajes y reacciones de los famosos tras la internación de Silvina Luna: "Recemos"

Diversas personalidades del espectáculo y la farándula argentina publicaron mensajes de aliento e iniciaron una cadena de oración para Silvina Luna, que se encuentra internada y atraviesa una delicada situación de salud.

Silvina Luna atraviesa un delicado momento de salud. En las últimas horas, se conoció que la modelo, actriz y conductora de TV quedó internada en terapia intensiva y la situación generó una gran conmoción en el mundo del espectáculo y la farándula argentina, al punto de que diversos famosos reaccionaron con mensajes en las redes sociales.

Tras conocer la noticia en las últimas horas del martes 27 de junio, varias personalidades reconocidas como Luciana Salazar, Paula Chaves, Anamá Ferreira, Julieta Ortega y José María Muscari, entre otros y otras, iniciaron una cadena de oración para pedir que Silvina se recupere y salga adelante. Entre ellos, se destacó el de "Lulipop", quien exclamó: "Me pone demasiado triste lo de Silvina hable hace muy poquito con ella y estaba tan ilusionada. Recemos por ella para que pueda salir adelante como se lo merece".

Ángel de Brito, una de las personas que confirmó la noticia en LAM (América TV), dio detalles de la difícil situación que transita Silvina Luna en el Hospital Italiano: "Está internada en terapia intensiva. Está sedada y con respirador. Está acompañada por su hermano y por toda la gente que la quiere. No queremos hacer show con este tema, solo comentarlo".

Los mensajes y reacciones de las redes sociales

Qué le pasó a Silvina Luna

Los problemas de salud de Silvina Luna comenzaron en 201, luego de realizarse una cirugía estética con el cirujano plástico, Aníbal Lotocki. La intervención no salió bien, pues sufrió una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal, por lo que demandó al médico por mala praxis.

En cuanto a la judicialización del caso, en febrero de 2022, el cirujano fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28.

Lotocki rompió el silencio después de más de cuatro años sobre el caso Silvina Luna

Aníbal Lotocki, cirujano plástico que operó a Silvina Luna y fue denunciado por la modelo, habló con Intrusos en febrero de 2018 y se defendió públicamente: “Desde 2017 o 2018 que no hablo, por recomendación de mis letrados. Me dijeron que esto no se dirime en los medios de comunicación, que esto hay que resolverlo en la justicia. Por eso me llamé a silencio. Si esto es ratificado por Casación, yo no solo podría ir preso sino que también quedaría inhabilitado para ejercer por algunos años, por lo menos”, aclaró sobre su situación judicial. “Esto es lo único que sé hacer, a lo que dediqué toda mi vida. Tengo cuatro hijos, tengo familiares, tengo cuestiones que mantener. Si no puedo trabajar, es una preocupación. Entiendo que debíamos recurrir a esta sentencia porque yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal, nada ilegal”, aseguró Lotocki.

Por otra parte, y ya metiéndose de lleno en los problemas de salud que (entre otras) sufrió Silvina Luna (sometida a una cirugía estética en 2010), Lotocki agregó mimizando el calvario que atraviesa la modelo: “Nosotros mostramos una resolución del Anmat donde dice claramente que el producto que apliqué está permitido, que se puede colocar en los lugares que colocamos, en las profundidades que colocamos, con las cantidades que colocamos. Pensé que la causa estaba resuelta. No obstante el juez encuentra un vericueto donde dice: ‘En el consentimiento informado vos no colocaste una leyenda que diga que esto produce granuloma. Y yo el granuloma lo considero una lesión’. Y nosotros planteamos que el granuloma no es una lesión: el granuloma es una reacción del cuerpo al metacrilato, a cualquier producto que pongas... una prótesis mamaria que se encapsula, un implante dental, un punto de sutura o una inyección de vitamina produce granuloma... Imaginate que si un granuloma fuera una lesión, todos los médicos estaríamos presos”.

Lotocki espera que Casación falle a su favor

“Yo entiendo que Casación tiene todos los elementos para absolverme. No hay fecha, esto es contingente, según los tiempos de la justicia. Yo tengo esperanza, la fe de que sí, no habría por qué no hacerlo. Lo que más me preocupa son mis hijos, porque son chicos y no entienden bien y por ahí prenden la tele y aparecen cosas como que: ‘Va a ir preso’. ‘Es un asesino’... Y es muy difícil de explicarles. Somos médicos, los médicos a veces tenemos estos problemas... Existe mucha mala praxis en la medicina, pero es raro que alguien sea nombrado en los medios”, continuó Lotocki.

Por otra parte, el cirujano sentenció: "Me tocó operar a mucha gente famosa, conocida, del medio. Eso es lo que importa. Si no lo hubiera hecho, probablemente nunca hubiera aparecido ni nadie se hubiera enterado de nada. Creo que cometí un error de no comunicarme, de no expresar, de no contar mi verdad. Me es más difícil trabajar. Si vos le preguntás a alguien si se quiere operar con Lotocki, te van a decir: ‘No, con ese loco no...’, porque escuchan muchas cosas. Hay cosas que se dicen que no son ciertas, que ya pasaron que ya fueron juzgadas y se sigue diciendo”