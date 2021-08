Pampita salvó a Jimena Barón de su momento más incómodo en La Academia

Pampita corrió en socorro de su compañera de La Academia, Jimena Barón.

Recientemente, las modelos Jimena Barón y Carolina “Pampita” Ardohain se sumaron al equipo de La Academia de ShowMatch, el programa de baile y entretenimiento de El Trece. Allí, las dos estrellas desempeñan el rol de jurado juntas. En esta oportunidad, la intérprete de La Cobra sufrió un percance que casi la saca de escena por unos minutos.

Resulta que, para la ocasión, Barón llevó un vestido ajustado de color negro, con un tajo al costado y unas tiras que sujetan ambos extremos. Desde antes de salir al escenario, la modelo le había compartido su preocupación a Pampita, debido a que la prenda no le quedaba del todo cómoda. Inmediatamente, ella la ayudó a solucionarlo con la ayuda de un alfiler y un hilo.

Mientras Jimena posaba con una mano en la cintura y sonriendo para las cámaras, Pampita, que llevó un look mucho más casual y menos vulnerable a arruinarse, le cosió las partes mal colocadas enfrente del resto de sus compañeros del set en menos de dos minutos. En el clip, se pudo ver a la ex esposa de Benjamín Vicuña lookeada con un vestido de lentejuelas holgado y con capucha y con unas botas brillantes hasta la altura de la rodilla. En cuanto a los zapatos, Barón también llevó unos menos cómodos que su compañera: unos con taco aguja y bastante más altos.

Jimena Barón y Pampita en La Academia de ShowMatch.

Jimena Barón y las críticas hacia sus discursos nutricionales

En su cuenta de Instagram, la cantante de La Tonta publica a diario varias fotos de su figura, que en reiteradas ocasiones, alarmaron a sus seguidores debido a su notable delgadez. De acuerdo con los comentarios de muchos internautas, sus posteos están mayormente manipulados con Photoshop para afinar su figura de manera extrema, lo cual podría ser un mensaje peligroso para las jóvenes que la siguen.

Este mes, Jimena dejó en claro que en Internet circulan algunas publicidades de “productos mágicos para adelgazar” con su imagen, pero que son totalmente falsas, ya que ella jamás publicitaría algo que no sirve. “Son fotos robadas sin autorización para que compren algo que además, NO funciona. Personalmente no creo en nada de eso y JAMÁS tomé nada”, sentenció.

“Personalmente no creo en nada de eso y JAMÁS tomé nada”, continuó Barón. En este sentido, volvió a recalcar una vez más que los resultados de su cuerpo se deben a entrenamientos de horas en el gimnasio. “Yo entreno de lunes a sábado y como muy saludable. Punto. A mover el esqueleto y cambiar la alimentación si están en búsqueda de un cambio. Nutricionistas y entrenadores, el resto puro chantaje”.

La salud mental de Jimena Barón

A raíz de todas las críticas y cuestionamientos que recibe a diario en sus redes, recientemente, jugó a un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram. En esta oportunidad, le preguntaron cómo lidia con sus problemas de salud mental, que comenzaron desde que su imagen en los medios comenzó a crecer. En el posteo, Barón se abrió acerca de sus ataques de pánico, producto de la ansiedad. “La mierda de los ataques de pánico es que incluso cuando ya no los tenes, te queda el miedo a tenerlos. No creo que se superen, se atraviesan”, reflexionó. Cuando sus seguidores le preguntaron cómo lo sobrelleva, respondió: “Con terapia”. “¡Voy desde que tengo 13 años! Tuve una infancia y una adolescencia muy complicadas”, continuó.

Asimismo, agregó que hay muchas partes de ella que su público no llega a vislumbrar. “Sé que me conocen un poco, pero no conocen toda mi vida”. Por último, les confesó a sus fans una de las cosas que descubrió sobre ella misma gracias al análisis. “Con terapia, entiendo que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, claro está, pero como persona, cuando me relaciono tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura. Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial. Lo estoy laburando”.