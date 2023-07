Cuándo es la temporada final de Attack on Titans: la fecha de estreno de la serie

Luego de varios años de éxito, esta reconocida producción de anime le dirá adiós a sus seguidores. Cuándo se estrenará la última entrega de Attack on Titans.

En este 2023 los amantes del animé tendrán una sorpresiva noticia y está relacionada con una popular y reconocida serie, que luego de 10 años presentará a su público su gran final. Teniendo en cuenta esta situación, en diferentes territorios del planeta hay fanáticos que se encuentran muy ansiosos por observar la última entrega de esta imperdible producción japonesa luego del anuncio de la fecha de estreno de su última entrega. Cuándo se lanzará el tramo final de Attack on Titans.

Conocida como Ataque de los Titanes o Shingeki no Kyojing, la serie volverá a la pantalla para despedirse tras varios años de grandes historias en las que se hicieron muy reconocidos y cautivaron a millones de fanáticos en todo el mundo. Es importante agregar que esta compañía a mitad de año hizo una entrega especial y en esta oportunidad darán el cierre del relato de tres amigos, quienes han luchado con todas sus fuerzas para poder superar a los enemigos en el denominado capítulo definitivo: Attack on Titan: The Final Season - The Final Chapters Special 2.

Nuevamente, los detalles de la animación estuvieron a cargo del estudio MAPPA, quien realizó un estupendo trabajo por el que recibió siempre los halagos del público. Un detalle para tener presente es que la fecha de su lanzamiento aún no está definida, pero se espera que durante el mes de octubre ya tengamos algunas novedades al respecto.

Otro punto para añadir es que la compañía encargada de esta imponente serie tampoco ha brindado información relacionada con el tiempo de duración que tendrá esta entrega, pero las posibilidades de que sea un poco más extensa que las demás producciones es bastante latente.

¿Podrán salvar al mundo de las amenazas de Marley?

Hace pocos días, en la cuenta oficial de Shingeki no Kyojin se publicó el tráiler de esta atrapante definición que contará con una gran batalla, en la cual Eren se va a estar enfrentando a los guerreros de Paradis. Para superar esta difícil prueba, el protagonista de esta serie tendrá que convencer a sus mejores amigos, quienes le ayudarán a superar las advertencias de Marley que amenaza a todo el planeta.

Considerada como una de mas mejores de la historia, Ataque de los Titanes le dirá adiós a todos sus fanáticos junto a quienes conquistaron la pantalla chica. Como ocurrió con las temporadas pasadas, este imperdible episodio vas a poder verlo en la plataforma de Crunchyroll.