La actividad física cumple un papel fundamental a medida que pasan los años, especialmente cuando se trata de conservar la fuerza muscular y la autonomía. A partir de los 50, incorporar ejercicios que permitan trabajar distintos grupos musculares puede ayudar a mantener la movilidad y facilitar actividades cotidianas, como subir escaleras o levantarse de una silla.

{{{htmlAmp}}}

En ese sentido, el entrenador Sergio López recomienda en TELVA practicar la sentadilla búlgara, un movimiento que pone a prueba la fuerza de las piernas y los glúteos. Este ejercicio consiste en realizar una sentadilla con una pierna apoyada detrás del cuerpo sobre un banco o una superficie elevada, mientras la otra sostiene la mayor parte del peso.

Imagen: Gemini (IA).

A diferencia de las sentadillas tradicionales, permite trabajar cada lado de manera independiente y prestar atención a las posibles diferencias de fuerza entre ambas piernas.

Según explica López, fisioterapeuta y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la sentadilla búlgara "permite entrenar cada pierna con atención y detectar diferencias entre lados".

Además de fortalecer la musculatura, el movimiento requiere coordinación y estabilidad. Sin embargo, no es necesario tener un equilibrio perfecto para empezar. El especialista propone adaptar el ejercicio y utilizar apoyos para que la falta de estabilidad no limite el trabajo muscular.

Cómo hacer la sentadilla búlgara correctamente

Para realizar este ejercicio, hay que colocarse de espaldas a un banco bajo, dar un paso hacia adelante y apoyar el empeine del pie trasero sobre la superficie. Desde esa posición, se flexiona la rodilla de la pierna delantera para descender de manera controlada y después se empuja con ese mismo pie para volver a la posición inicial.

Uno de los aspectos más importantes es mantener la estabilidad durante todo el recorrido. Para eso, López recomienda prestar atención a la posición del pie delantero y a la dirección de la rodilla.

"Me fijaría en que el pie conserve apoyo, la rodilla siga aproximadamente la dirección de los dedos y la bajada sea controlada y tolerable", señala el entrenador. También aclara que no es obligatorio evitar que la rodilla pase la punta del pie. Su desplazamiento puede variar según la movilidad de cada persona y la profundidad del movimiento.

Imagen: Gemini (IA).

Qué hacer si cuesta mantener el equilibrio

Si la sentadilla búlgara resulta demasiado exigente al principio, el especialista aconseja comenzar con una variante más sencilla: la zancada estática. "Empezaría con una zancada estática, ambos pies en el suelo y una mano apoyada en una pared o soporte estable", recomienda Sergio López.

Esta alternativa permite practicar el movimiento sin necesidad de elevar el pie trasero. La clave es mantener ambos pies en el mismo lugar durante toda la serie y colocarlos separados al ancho de las caderas, como si estuvieran "como sobre dos raíles".

En esta primera etapa, conviene bajar apenas unos centímetros y comprobar que el talón delantero permanezca apoyado. Si se despega del suelo, es posible modificar la distancia entre los pies para encontrar una posición más cómoda.

"Si sientes un estiramiento excesivo en la cadera trasera o no puedes bajar con control, acércala", aconseja López. Una vez que el movimiento resulte más natural, se puede avanzar progresivamente hacia la versión con el pie trasero elevado. El entrenador también propone utilizar una pared como apoyo: "El apoyo no invalida el trabajo: facilita que la pierna reciba un estímulo suficiente sin que el equilibrio sea el principal límite".

Cuántas repeticiones hacer para empezar

Para quienes recién incorporan este ejercicio a su entrenamiento, no hace falta comenzar con muchas repeticiones ni buscar una gran profundidad. La recomendación de López es realizar una o dos series de seis a 10 repeticiones por pierna, utilizando un apoyo si es necesario y respetando un recorrido que resulte tolerable.

A medida que se gana confianza y se puede completar el movimiento con mayor facilidad durante varias sesiones, se puede aumentar gradualmente la profundidad. La prioridad es mantener una técnica controlada, conservar el apoyo de toda la planta del pie delantero y evitar que el equilibrio se convierta en el principal obstáculo para trabajar la fuerza muscular.