El entrenamiento de fuerza es fundamental para conservar la masa muscular, mantener la autonomía y mejorar la calidad de vida a medida que pasan los años. Sin embargo, no alcanza con ir al gimnasio y repetir siempre la misma rutina. Después de los 60, uno de los errores más frecuentes es entrenar de manera automática, sin adaptar los ejercicios ni aumentar progresivamente la exigencia.

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Así lo explica Álvaro Puche, entrenador y autor de Entrenamiento de fuerza para personas mayores y Entrenamiento de fuerza para mayores de 50 años, quien advierte sobre la importancia de que los músculos reciban estímulos suficientes para seguir desarrollándose.

Imagen: Gemini (IA).

"Después de los 60 años no sirve de mucho entrenar fuerza levantando las mismas mancuernas de 2 o 3 kilos de hace años", sostiene el especialista. Aunque utilizar poco peso puede ser un buen punto de partida, mantener esa misma carga durante un período prolongado puede hacer que el ejercicio deje de representar un desafío para el organismo.

En ese sentido, Puche señala que muchas personas continúan haciendo los movimientos que les recomendaron inicialmente, pero sin revisar si todavía responden a sus necesidades. "Muchas veces me hace gracia porque lo están haciendo mientras están hablando con alguien o están tranquilamente pensando en otras cosas, de forma automática. Van reproduciendo un movimiento en automático, un movimiento que no le implica esfuerzo, que no le supone un propósito o un reto a superar. No le supone ningún estímulo que es lo que se busca con el entrenamiento de fuerza", explica.

Cómo entrenar fuerza después de los 60 años

Para el entrenador, la clave está en aplicar el principio de progresión, aumentar gradualmente la exigencia de los ejercicios de acuerdo con las posibilidades y capacidades de cada persona. Esto no significa empezar directamente con cargas elevadas, sino evitar que el cuerpo se acostumbre a una rutina que ya no genera adaptaciones.

"El mantenimiento del cual hablan muchas personas a partir de ciertas décadas no es ir a no perder, es ir a ganar. Solo yendo a ganar, yendo a más, vas a mantener", advierte Puche. Por esta razón, recomienda prestar atención a la técnica, la intensidad y las sensaciones durante cada movimiento.

Imagen: Gemini (IA).

Por ejemplo, al realizar elevaciones laterales para trabajar los hombros, es importante controlar el rango de movimiento, evitar tensiones innecesarias en el cuello y concentrar el esfuerzo en el músculo que se busca fortalecer. El especialista también destaca que el entrenamiento debe adaptarse a las necesidades individuales, ya que no todas las personas necesitan levantar el mismo peso ni hacer los mismos ejercicios.

"Hay que pasar a la siguiente fase. Solamente a base de actividad física y de retarse, se supera el umbral de adaptación que ya se ha conseguido. Si llevamos meses haciendo lo mismo, rápidamente la fisiología se adapta. Hay que ir a más", concluye.