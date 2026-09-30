El secreto de los maquilladores de celebridades: "Para un efecto de mayor volumen en los labios, delinealos de esta manera"-

Conseguir unos labios con más volumen a través del maquillaje no siempre requiere sobrepasar el contorno natural o recurrir a técnicas demasiado marcadas. Los maquilladores de celebridades tienen muchos trucos secretos para crear ese efecto de forma mucho más sutil, y uno de ellos consiste en trabajar estratégicamente el color de los labios.

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La actriz española Blanca Suárez fue vista recientemente en el desfile de Giorgio Armani en Milán, con unos labios definidos pero naturales, acompañados por una mirada ahumada en tonos marrones. Su maquillador Fer Martínez, de Armani Beauty, fue el encargado de crear el look y reveló uno de sus principales secretos para potenciar visualmente la boca.

Cómo rellenar los labios solo con maquillaje, según expertos.

Labios gruesos con maquillaje: el truco de los maquilladores expertos

La clave comienza con el delineado. En lugar de utilizar exactamente el mismo tono para perfilar y rellenar los labios, el maquillador recomienda crear un contraste sutil entre el contorno y el centro. "Para un efecto de mayor volumen en los labios, delineá el borde en un tono oscuro y el centro en uno más claro", explica Martínez. La diferencia de tonalidades permite generar un efecto de profundidad que hace que la boca se vea más dimensionada sin perder naturalidad.

Para reproducir esta técnica en casa, el primer paso es elegir un perfilador apenas más oscuro que el labial que vas a utilizar. No hace falta exagerar el contorno, la idea es seguir la forma natural de los labios, y si querés conseguir un efecto más voluminoso, salir ligeramente en zonas estratégicas. El maquillador señala especialmente el arco de Cupido y el centro del labio inferior como puntos donde puede ampliarse apenas el delineado para un resultado más carnoso y natural.

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El centro de los labios debe llevar más luz

Una vez definido el contorno, llega la segunda parte de la técnica: aportar luminosidad en el centro. En el caso de Blanca Suárez, Martínez eligió un rosa empolvado o nude rosado, evitando tanto los tonos demasiado beige como un acabado excesivamente inspirado en los años 90.

El objetivo es que el centro del labio quede ligeramente más claro que el borde. Este contraste funciona como un juego de luces y sombras: mientras el tono oscuro aporta profundidad alrededor, el color más luminoso atrae la luz hacia la parte central y genera sensación de volumen. Además, el labial debe integrarse con el perfilador para evitar que quede una línea demasiado evidente. El resultado buscado es un efecto degradado en el que ambos tonos se fundan de manera progresiva.

La técnica para conseguir labios más carnosos sin sobredelinearlos

Una de las claves de este truco es no depender exclusivamente de un delineado exagerado. De hecho, Martínez explica que el volumen puede construirse utilizando el maquillaje de una manera mucho más estratégica. "El volumen en los labios no siempre consiste en sobredelinearlos. Me gusta crearlos de una manera mucho más sutil, utilizando el color como si fuera una luz y una sombra: con más profundidad en el contorno y las comisuras y más luz en el centro".

Después de marcar el borde, también es importante prestar atención a las comisuras. Se pueden oscurecer ligeramente con el mismo perfilador para generar profundidad y después difuminar el producto hacia el interior. El centro, en cambio, debe conservar mayor luminosidad. Incluso se puede aplicar una pequeña cantidad de un tono más claro o de un producto con acabado ligeramente brillante justo en esa zona para reforzar todavía más el efecto.