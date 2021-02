Corren balas de todos lados en la guerra entre ex futbolistas y periodistas deportivos y Horacio Pagani lanzó una contraofensiva al aire de Bendita TV a Sebastián Domínguez, el panelista de ESPN F90 que recientemente le sugirió que "se tiene que modernizar".

Pagani aprovechó la noche de Bendita para responderle al ex capitán de Vélez Sarsfield. "Él dice que yo me tengo que modernizar. Yo soy tan moderno como cualquiera y de periodismo creo que puedo discutir con periodistas en serio", lanzó al tiempo que gatilló que Domínguez "fue un muy buen jugador, pero es un tipo que opina de fútbol".

"Seba Domínguez dijo que yo lo mandé a estudiar periodismo y yo no lo mandé a estudiar nada", agregó.

Por otro lado, el periodista sumó a su descargo su descontento con los cambios que están surgiendo en los programas deportivos con panelistas de todos los orígenes al decir que a su parecer "todos actúan en estos programas, que son tantos, de paneles deportivos" en referencia a la performance den el programa que conduce el Pollo Vignolo.

"Yo dije que me gustaría que tengan trabajo los periodistas que laburaron de periodistas y estudiaron periodismo", continuó en tanto que reforzó "para ser periodista modestamente hay que hacer un terciario de periodismo, pero cualquiera puede opinar".

A esa temperatura, Pagani buscó desdramatizar su descargo anterior al definir: "Él puede decir lo que quiera y trabajar donde quiera. A mí me importa un pito".

Para apaciguar, le siguió el conductor de Bendita TV, Beto Casella y le comentó: "Me parece una interesante aparición la de Seba Domínguez. Él pisó el césped" a lo que el periodista deportivo volvió al principio del entredicho y le respondió: "Yo no le mando a hacer nada a nadie. Él me contestó que yo me tenía que modernizar".

"¿Qué es modernizarse?, ¿hacer lo que hace él? Lo que hay que hacer es ser es coherente", concluyó.