Sandra Mihanovich destrozó a Wanda Nara: “Si quiere cantar que cante”.

La entrega inaugural de los Martín Fierro de Música continúa generando repercusiones en el ambiente artístico. Entre las decisiones que despertaron polémica se encuentra el reconocimiento otorgado a Wanda Nara por su canción “Bad Bitch”, una distinción que fue cuestionada por Sandra Mihanovich, quien expresó su desacuerdo con la elección y apuntó contra la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

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Durante su participación en el programa de streaming No es una copia, la intérprete se refirió al premio que recibió la conductora de MasterChef Celebrity y puso en duda que el tema, publicado en 2023, mereciera el reconocimiento como canción viral del año.

Wanda Nara recibió un Martín Fierro de la Música por su canción “Bad Bitch”.

Mihanovich sostuvo que los Martín Fierro son premios muy valorados dentro del espectáculo, aunque advirtió que algunas decisiones pueden afectar su prestigio. En ese sentido, consideró que distinguir a “Bad Bitch” en esa categoría fue una elección desacertada y remarcó que su crítica estaba dirigida a la organización y a quienes participaron de la votación.

Las críticas de Sandra Mihanovich apuntaron a la decisión de APTRA

La cantante aclaró que no cuestiona las distintas actividades profesionales de Wanda Nara, quien desarrolló su carrera en los medios como conductora, empresaria e influencer. Sin embargo, diferenció esas facetas de su incursión en la música y puso el foco en la responsabilidad de la entidad que entrega los galardones. “Si quiere cantar que cante también. El error no es de Wanda Nara”, sostuvo Mihanovich, al señalar que, desde su perspectiva, la controversia no debería recaer exclusivamente sobre la artista, sino sobre quienes decidieron otorgarle la estatuilla.

Para explicar su postura, recurrió a una comparación con el fútbol y mencionó al cantante Joaquín Galán, integrante del dúo Pimpinela. Con humor, planteó que sería equivalente a entregarle un premio al mejor futbolista del mundo, aunque se desempeñara bien en esa actividad. De esta manera, buscó ilustrar su desacuerdo con la elección realizada por APTRA.

Qué dijo Wanda Nara al recibir el Martín Fierro

La polémica también estuvo relacionada con el discurso que Wanda Nara pronunció el 14 de octubre, cuando subió al escenario del teatro Tango Porteño para recibir el reconocimiento por “Bad Bitch”. En aquella oportunidad, la empresaria manifestó que, debido a la cantidad de proyectos en los que participa, casi había olvidado su paso por la música. Además, aseguró que la canción se había convertido en una referencia para muchas personas, tanto en la Argentina como en otros países.

Durante su agradecimiento, Wanda también se dirigió a los artistas presentes y los mencionó como colegas, entre ellos Lali, Cazzu, La Joaqui, Tini Stoessel y María Becerra. Esa referencia generó comentarios y críticas en las redes sociales, donde algunos usuarios pusieron en discusión su lugar dentro de la escena musical. La conductora también agradeció a su productor, Maxi “El Brother”, por acompañarla en su faceta como cantante, y destacó la importancia de animarse a nuevos desafíos profesionales.