Leticia Siciliani le contestó con todo a Sabrina Rojas: "Se mete conmigo"

Leticia Siciliani le contestó a Sabrina Rojas.

En medio del vendaval mediático que rodea a Griselda Siciliani y Luciano Castro, una nueva voz decidió intervenir para frenar la escalada. Esta vez fue Leticia Siciliani, quien rompió el silencio y respondió con firmeza a los dichos de Sabrina Rojas, luego de que la conductora cuestionara duramente la actitud de su hermana frente al escándalo.

Consultada por un cronista de Intrusos (América TV), Leticia dejó en claro que no está dispuesta a tolerar ataques indirectos. “No hablo de ella ni de nadie en particular, pero cualquier persona que hable mal de mi hermana, que diga algo que no es, que mienta o diga cosas que no me gusten, es como si se metiera conmigo”, lanzó, sin rodeos.

Más allá del cruce puntual, la actriz también se permitió mostrar el cansancio que le genera la exposición constante. “Me da fiaca que estén pasando por esto”, confesó, y explicó que el malestar no pasa solo por lo mediático, sino por el impacto emocional que tiene ver a su hermana atravesar una situación tan hostil. “Más allá de sentirme mal si la veo mal a ella”, agregó, marcando el costado más íntimo del conflicto.

En ese sentido, respaldó de manera explícita la decisión de Griselda de correrse del foco y no seguir respondiendo. “Pienso que Griselda ya habló demasiado y está perfecto que en este momento elija no hablar”, sostuvo. Y reforzó esa idea con una definición clara: “No tiene nada más que decir y tampoco tiene obligación de estar hablando de su vida privada”.

Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Sicialiani

La exesposa de Castro cuestionó lo que consideró contradicciones en su discurso y apuntó contra la imagen que la actriz había construido previamente. “Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, con un discurso de mujer libre y empoderada, después todo se le dio vuelta”, dijo Rojas, y aseguró que ese mensaje terminó siendo “bastante arcaico”. Además, fue más allá al poner en duda el vínculo que Griselda decía tener con Castro. “Ella dice ‘lo conozco hace 20 años’, pero en realidad no lo conoce. No es lo mismo cruzarte circunstancialmente que conocer de verdad a alguien”, sentenció al aire.