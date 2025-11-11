Adolescente rusa que interpretó canciones contra el Kremlin en la calle pasará más tiempo en prisión

La música rusa Loginova, encarcelada por canciones anti-Kremlin, comparece ante un tribunal de San Petersburgo.

URGO, Rusia, 11 nov (Reuters) -Una artista callejera rusa que ha pasado casi un mes en prisión por interpretar canciones contra el Kremlin fue condenada el martes a más tiempo de cárcel en un caso que, según los activistas de derechos humanos, demuestra lo asfixiante que se ha vuelto la censura en tiempos de guerra.

Diana Loginova, de 18 años, que canta en un grupo llamado Stoptime, fue detenida en San Petersburgo el mes pasado. Ya había sido encarcelada en dos ocasiones tras actuaciones en el corazón de la segunda ciudad más grande de Rusia en las que interpretó versiones de canciones escritas por críticos del Kremlin.

Un tribunal de San Petersburgo dictaminó el martes que debía pasar otros 13 días en la cárcel por un delito de orden público. Alexander Orlov, guitarrista del grupo y novio de la cantante, también fue condenado a otros 13 días de cárcel por el mismo tribunal.

Las autoridades rusas han reprimido duramente las voces críticas desde que Moscú envió decenas de miles de soldados a Ucrania en febrero de 2022. Argumentan que la sociedad debe estar lo más unida posible, en momentos en que, dicen, el país está inmerso en una guerra indirecta con Occidente.

Loginova, estudiante de música que actúa bajo el nombre artístico de Naoko, fue encarcelada inicialmente durante 13 días por un delito contra el orden público después de que su interpretación de "Swan Lake Cooperative", un tema contra el Kremlin del rapero ruso Noize MC, quien vive en el exilio, se hizo viral en las redes sociales.

La interpretación por parte de Loginova de otro tema rechazado por las autoridades - "You Are a Soldier", de la cantante Monetochka, que, al igual que Noize MC, ha abandonado el país y está considerada "agente extranjera"- le valió una multa de 30.000 rublos (369 dólares) por desacreditar al Ejército.

Un tribunal le impuso otra condena de 13 días de cárcel por "vandalismo menor" relacionado con su actuación cerca de una estación de metro del centro de San Petersburgo el mes pasado.

Con información de Reuters