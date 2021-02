La periodista que pronto volverá a la TV con Animales sueltos Romina Manguel fue invitada a Fantino a la tarde y compartió su opinión sobre el periodista Luis Novaresio y su performance periodística ya que como abogado, Graciana Peñafort lo mandó a releer la Constitución.

"Novaresio tiene un enorme espacio en la radio para dar su opinión. No sé si Graciana Peñafort tiene que estar ahí para escucharlo todo el tiempo que dio su argumentación", denunció Manguel tras el cruce que el periodista Luis Novaresio mantuvo con la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort sobre el indulto a Milagro Sala a través de Twitter y en los micrófonos de Novaresio910 en Radio La Red.

"Él hizo una pregunta y después dio una exposición sobre sus argumentos", criticó también. Manguel y Novaresio no son mejores amigos y para muestra de ello están los interminables cruces de los periodistas en la mesa de Animales Sueltos. Si bien no es una novedad, a la periodista de espectáculos Marcela Tauro no le fue indiferente la observación de la periodista en torno al "estilo" periodístico de Luis Novaresio y la cruzó al aire de Fantino a la Tarde: "Estás juzgando la labor del periodista. Para mí está mal".

"Me parece que entre nosotros, los periodistas, tenemos que tener códigos", agregó a lo que Manguel respondió: "Yo elijo venir acá y que me vean. Es una contradicción enorme poner el nombre y la firma y que después no nos guste que nos cuestionen".

"Objetivamente, yo no escuché una pregunta. Escuché una enorme argumentación de por qué él está en contra", cerró.

Se sumó Ventura

Al aire de Fantino a la Tarde, el panelista Luis Ventura apoyó el análisis de Romina Mangel y denunció que "cualquiera se pone el cartelito de periodista". "La gente ya lo conoce (a Novaresio). Quiere escuchar al entrevistado a quien sólo hay que preguntarle", resumió.

Novaresio vs. Graciana Peñafort

El periodista y, cursiosamente, abogado Luis Novaresio ya se había cruzado en Twitter con la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, luego de que la funcionaria haya afirmado que el presidente Alberto Fernández debería indultar a Milagro Sala, pero Novaresio se descontroló cuando la funcionaria lo mandó a releer la Constitución.

Luego, la abogada intentó dar su opinión sobre la situación judicial de Milagro Sala en Novaresio910 pero claro está que se trató de un soliloquio del periodista amigo del macrismo.