3 rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte: cómo hacerlos

La escena se repite todos los años: mesas largas, brindis apurados y una serie de gestos que se repiten casi de memoria. Para algunos es tradición familiar; para otros, simple superstición. Lo cierto es que los rituales de Navidad atraviesan generaciones y siguen vigentes.

Según diversas corrientes culturales y espirituales, estas prácticas están vinculadas a la llegada del llamado Espíritu de la Navidad, una energía asociada al solsticio de invierno del hemisferio norte, que ocurre entre la noche del 21 y la del 22 de diciembre. A partir de esa fecha —y especialmente en Nochebuena— se activan rituales destinados a limpiar lo viejo y atraer bienestar, amor y buena suerte.

Tres rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte: cómo hacerlos

1. Velas en la mesa: luz para cerrar ciclos y atraer bienestar

No son solo decoración. Las velas navideñas cumplen un rol simbólico central durante la cena del 24. Deben ser rojas, verdes o doradas, y acompañarse con hojas de laurel y muérdago, formando un centro de mesa.

Al comenzar la cena, las velas se encienden y deben dejarse consumir. Los restos se arrojan luego en una corriente de agua, como gesto de cierre: lo malo se va, lo nuevo llega. Este ritual apunta a dejar atrás conflictos, angustias o frustraciones del año que termina y abrir paso a una etapa más armoniosa.

2. Ropa interior de color: un clásico que no pierde vigencia

Pocas cábalas son tan populares como ésta. La tradición indica que la ropa interior debe ser regalada y usada durante la Nochebuena. El color más difundido es el rosa, asociado al amor, la amistad y la alegría, especialmente dentro del ámbito familiar.

Sin embargo, no es el único permitido:

Rojo para atraer amor y pasión.

para atraer amor y pasión. Amarillo para la buena suerte y la felicidad.

En muchas familias, este gesto funciona como un traspaso simbólico de buenos deseos entre generaciones, una costumbre que resiste incluso en contextos cada vez más descreídos.

3. Monedas bajo el árbol para atraer dinero

Este último ritual es para atraer dinero y lo que hay que hacer es esconder siete monedas bajo el arbolito. Según dicen los que saben, tendrían que ser de oro, pero en la actualidad se piensa que el hecho de que sea dorada ya es suficiente.

Para cumplir con el mismo objetivo que el anterior, hay quienes prefieren quedarse con su plata pero sentarse sobre ella durante la cena.