Virginia Gallardo conducirá un especial sobre Ricardo Fort en América TV: "Será a mi manera"

Tras el escándalo con la familia del mediático empresario chocolatero por bajarse de la serie de Amazon, su expareja confirmó que liderará un programa en su honor y disparó para todos lados.

Luego del escándalo mediático con la familia de Ricardo Fort por haberse bajado de la serie de Amazon que crearon los propios hijos del empresario chocolatero ya fallecido, ahora Virginia Gallardo fue por más y confirmó en Intrusos (América TV), donde es panelista, que conducirá en ese canal un programa especial sobre su expareja. "¡Será a mi manera!", se entusiasmó.

Durante la versión especial nocturna del ciclo que trata los temas de la farándula, el periodista Adrián Pallares introdujo la cuestión: “Tengo una sorpresa, porque Virginia va a conducir una serie de especiales de América. Si hubo un canal donde Fort se potenció, donde fue figura, ese es América”.

Sin embargo, el comunicador aclaró: “Pero es una de cal y una de arena, ´Vir´. Se enteró hoy la familia y están furiosos. Dicen que sienten que es como una tocada de c…”.

Allí fue cuando irrumpió entonces la vedette de 33 años: “La verdad es que con todo lo que pasó, les tengo que decir ‘gracias’ a todos los que están en la vereda de enfrente. Todos estos años me han llamado, desde el homenaje en Showmatch (El Trece), desde el podcast, y no recuerdo las tantas veces que me han pedido participar, para que vean que no es con la serie”.

"Dije que no a la conducción de Fort night show (América en 2012) y me llega esto en otro momento de mi vida, después de todos estos ataques que recibí. Entonces, dije ‘¿por qué no?’”, agregó la bailarina, mientras que Pallares le señalaba que el especial “es más lindo que la serie”.

Para adelantar algunos detalles, Virginia Gallardo les aseguró a los televidentes que “van a ver un montón de cosas lindas", aunque también aseveró: "Pero soy una tumba, así que se van a sorprender". Además, para diferenciar este proyecto novedoso de aquel que aún no se estrenó pero del que ya se bajó, recalcó que "no saben la cantidad de cosas que se planearon... Todo lo contrario a lo que la familia viene manifestando”.

“Ya bastante energía he dedicado a cosas tan oscuras y feas, es hora de disfrutarlo con ustedes porque Ricardo gusta, llegó al corazón de todos ustedes, y seguramente están esperando para disfrutarlo de la mejor manera… ¡A mi manera!”, cerró la panelista correntina con una crítica encubierta a los familiares del millonario que murió en noviembre de 2013 a los 45 años.