Marta y Felipe, los hijos mellizos de Ricardo Fort, cumplieron 17 años la semana pasada. Invitados en Los Mammones, el programa que Jey Mammon conduce en el canal América, tuvieron una divertida participación en la que, entre otras cosas, revelaron su opinión sobre una de las ex parejas de su padre.

El conductor lanzó una pregunta picante: “¿Rocío Marengo o Virginia Gallardo?”. Si bien Rocío Marengo no fue ex pareja del empresario, si tuvo una relación de amistad muy cercana y ahora está en pareja con Eduardo, el hermano de Ricky. De esta manera, los herederos de Fort tuvieron que elegir entre la ex pareja de su papá y la actual de su tío.

“Rocío”, respondió sin dudarlo Felipe. Mientras que al unísono, Martita dijo “no puedo elegir”. “Yo la quiero a las dos”, se rectificó él y explicó que últimamente está “pasando más tiempo con Rocío pero eso no significa que a Virginia no la quiero”.

En otro tramo del programa, la hija de Ricardo reveló cómo es el trato con Marengo: “No la tratamos como tía, pero sí, nos llevamos bien. No me acostumbro a decirle tía, pero no tengo ningún problema”.

Mientras que sobre Gallardo, expresó: “No la vi mucho después del fallecimiento de mi padre, pero me ayudó mucho para preparar mi fiesta de 15. Es una de las pocas de las que no tenemos malos recuerdos”, comparó con el resto de las parejas del chocolatero. Y Felipe, enfatizó: “Virginia, es genia”.

Los mellizos reaparecieron en la televisión argentina, y comentaron que hasta el momento debido a que son menores de edad se mantuvieron al margen de las cámaras. “No nos dejaban”, pero “ya nos empiezan a lanzar un poco”, acotó Marta.

La confesión de los hijos de Ricardo Fort

En una entrevista con Revista Caras, los hijos de Fort admitieron que les atrae el mundo de la actuación. Felipe dijo que le gustaría actuar en una serie, pero que también le interesa el mundo empresarial, tal como a su padre.

"Me dijeron que podría ser actriz. La idea me genera curiosidad y hasta fui unas cinco veces a tomar clases. Siempre dejé, pero creo que si llega el momento y una idea piola, la aceptaría", afirmó Martita por su lado.

Ambos tienen recuerdos positivos de su papá y destacaron las enseñanzas que él les dejó antes de su trágica muerte en 2013. "El me dio mucho cariño y eso es algo que hoy tengo para dar a los demás. Con él aprendimos a dar amor", admitió Felipe, quien definió a Ricardo Fort como un padre divertido, y también protector.