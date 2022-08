Dany Lescano bancó a Cristina, le pegó a Larreta y destrozó a Macri: "No sabe ni hablar"

El histórico cantante de Flor de Piedra bancó a la vicepresidenta en medio de la polémica con el Gobierno de la Ciudad. Dany Lescano, contundente.

Dany Lescano es la voz inconfundible que adquirió gran parte de su fama al frente de Flor de Piedra. Si bien no duró mucho, este grupo musical marcó un antes y un después por cantar contra el poder hegemónico y ponerse del lado del pueblo. Siendo un pionero de la cumbia villera y declarándose "peronista hasta la muerte", el artista bancó a Cristina Kirchner en medio de la represión que sufrieron sus seguidores en Recoleta. También, le pegó a Larreta y destrozó a Mauricio Macri.

Manifestándose contra el vallado en la casa de Cristina Kirchner y la intervención de la Policía de la Ciudad para que los seguidores de la vicepresidenta no puedan expresar su apoyo con normalidad, el excantante de Flor de Piedra aseguró: "Cristina es Cristina, es una mujer muy inteligente. Me parece que no van a poder meterla presa".

-¿Por qué pensás que no van a poder encarcelar a Cristina pese a las operaciones?

-Porque el macrismo armó muchas causas. Vos sabés bien. Todas las causas que armó antes, las armaba y te volteaba. Yo creo que no van a pioder meterla presa, la gente la quiere mucho, la ama mucho. Tienen que entender del otro lado que la gente está pacífica, y la Policía de la Ciudad empieza a hacer quilombo para después echarle la culpa a la gente.

-Claramente estás de la vereda opuesta al macrismo.

-No, quieren poder nada más. A los del otro lado no les importa un carajo vos, yo, la gente pobre. No les importa nada. Macri no sabe ni hablar, ¿cuándo pisó barro? ¿Cuándo anduvo por calle de tierra? Nunca anduvo por las villas. Yo a Macri le diría: "Andá a la casa de tu madre". Yo soy peronista a muerte, los que me odian están del otro lado.

La Policía de la Ciudad reprimió a manifestantes en la casa de Cristina Kirchner

La Policía de la Ciudad reprimió con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y bastones a los manifestantes que fueron a la casa de Cristina Kirchner en Recoleta para apoyar a la vicepresidenta luego de que los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani pidieran 12 años de cárcel en la causa por la Obra Pública y su proscripción perpetua para ocupar cargos públicos.

En el medio de la escalada de violencia, los dirigentes pidieron en repetidas ocasiones que los manifestantes se alejen de la zona para evitar que pase a mayores o que el número de heridos aumente. "La verdad que era totalmente evitable esta situación", manifestó Juan Grabois, del MTE y Frente Grande, desde el lugar de los hechos, en diálogo con C5N.