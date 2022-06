WhatsApp: la herramienta que permite saber qué decían los mensajes eliminados

Diseñaron un nuevos dispositivo que permite leer lo que había escrito en los mensajes que eliminan los remitentes.

Desde que WhatsApp permitió la opción de eliminar mensaje enviados, muchos usuarios aseguraron estar muy conformes con esta herramienta, ya que podían arrepentirse de ciertos textos y evitar equivocaciones. Sin embargo, ahora surgió una nueva aplicación que permite visualizar los mensajes eliminados en la red social de mensajería y leer los textos borrados por los remitentes.

Pese a que muchos internautas y usuarios de WhatsApp aseguraron que la herramienta de eliminar mensajes les resulta muy útil en el día a día, hay muchos otros que aumentaron su desconcierto con la función. Día a día, muchas personas manifiestan mucha intriga luego de que se eliminaran mensajes en sus chats, motivo que desembocó en el desarrollo de una aplicación diseñada para revelar qué decían los textos que se borraron antes de que los vieran.

La aplicación lleva el nombre de WAMR y está disponible en las tiendas tanto de IOS como de Android. Esta herramienta puede leer la encriptación de los mensajes y revelar, de forma parcial, qué contenían. Cabe destacar que la opción de "eliminar mensajes" está disponible tanto para textos como para imágenes, videos, fotos y audios.

Cómo funciona la aplicación WAMR

Luego de descargar la aplicación correspondiente, podrán empezar a utilizar sus servicios. La estructura de la herramienta está diseñada para leer la encriptación de los mensajes y poder transformar el cifrado en algo similar a lo que decía el mensaje original.

En este marco, se crea una copia de lo que muestran las notificaciones con toda la información a la que tiene acceso. Aquí se incluye además del texto, todo tipo de archivos: imágenes, vídeos, notas de voz, gifs o stickers. Además, el acceso a los mensajes eliminados se dará sin que el remitente sea notificado y solo el usuario de la aplicación podrá leer la desencriptación.

Cuáles son las contras de eliminar mensajes de WhatsApp

Aunque si bien la eliminación de mensajes fue una herramienta que dio muchos frutos a los usuarios, todavía hay detalles que hacen que los internautas piensen dos veces antes de borrarlo.

Uno de los principales detalles es que WhatsApp notifica al destinatario que hubo un mensaje eliminado, pero no especifica qué tipo de contenido era. Además, los mensajes solo se pueden eliminar solo si el otro usuario no llegó a ver el mensaje. Según informa la aplicación, se tiene un rango de días para borrar textos en caso de que el destinatario no haya abierto el mismo.