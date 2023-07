Una joven reveló su secreto para ganar miles de dólares con solo 2 horas de trabajo diarias

La mujer protagonista de la historia decidió contar cómo lograr vivir de "su sueño" y reveló su estrategia.

Una mujer se volvió viral al revelar su peculiar historia laboral y contó sus mejores secretos para "vivir de su sueño": gana 8000 dólares al mes y solo trabaja 2 horas al día. Luego de dedicar gran parte de su vida al trabajo en gastronomía como camarera, decidió fundar su propio negocio y ganarse la vida con él.

La protagonista de la historia es Shannon Smith, una joven estadounidense de 24 años. En medio de la pandemia, ella fue despedida de su trabajo como mesera y decidió aprovechar el boom del ejercicio en casa para lanzar su propio emprendimiento. Precisamente, como gran amante de la vida "fitness" decidió aprovechar su hobbie y convertirlo en su trabajo.

Smith empezó a vender programas de acondicionamiento físico con una duración de 90 días. Los mismos incluían clases personalizadas a través de zoom, un plan alimenticio y de entrenamiento. "Gané entre 1000 y 2000 dólares al mes y complementé mis ingresos con mis ahorros y cheques de estímulo de Covid", aseguró en diálogo con la revista CNBC Make It.

Sin embargo, esta no fue una salida que le diera los frutos que esperaba, ya que, apenas pudo darse cuenta, ya dedicaba más de 10 horas diarias al trabajo. Fue entonces cuando decidió indagar en las herramientas digitales, las cuales había utilizado para vender sus planes, y descubrió el marketing de afiliados.

El "secreto" para trabajar dos horas y ganar miles de dólares

El marketing de afiliados consiste en aprovechar las redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok para vender productos virtuales y servicios. La ganancia, en esta ocasión, es a través de comisiones. En julio del año pasado, Smith empezó a utilizar sus perfiles públicos para comercializar los productos, explicar qué es este tipo de marketing. Para el mes de octubre, ya contaba con más de 90 mil seguidores.

"Al principio era escéptica, pero no tenía nada que perder. Tomé un curso en línea que me convenció de que el marketing de afiliados podría ser un modelo de negocio que valiera la pena, así que fui all-in", confesó la joven. Luego, sentenció: "Si me dijeras hace un año que podía hacer lo que amo, crear contenido útil directamente desde mi teléfono y trabajar solo dos horas al día, me habría reído".

Shanon pudo mudarse a Nueva York, la ciudad con la que siempre soñó.

Un joven dejó solo a su perrito y pasó lo peor: la insólita reacción de la mascota

Un joven publicó un video en sus redes sociales que despertó un sinfín de reacciones, ya que mostró un montón de billetes rotos. El protagonista y "culpable" de la situación fue su perrito, quien se comió todos los billetes que daban una suma mayor a 30 mil pesos.

En las redes sociales es muy común que se viralicen distintos videos de animales que sensibilizan a la gente. En esta oportunidad, pasó lo peor con un perrito que, lógicamente sin querer, destrozó billetes de 500, 1000 y 2000 pesos de su dueño, hecho que se volvió viral en TikTok.

"¿Qué hiciste?", se escuchó decir en el video por parte de uno de sus dueños, mientras el animal que tenía una cruza con la raza pitbull miraba seriamente moviendo la cola. Esta situación generó miles de comentarios y el posteo acumula más de dos millones de visualizaciones.

"No es un chico malo, solo quiere ser él mismo"; "Yo no veo pruebas contundentes de que haya sido él, lo declaro inocente"; "Mi perra es igual", fueron algunos de los comentarios expresados de la gente. Uno de ellos, aseguraba que los billetes se los cambiaba el banco, pero el joven se encargó de desmentirlo. "Vengo de ahí y me dijeron que no", explicó.