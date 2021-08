Noelia Marzol cruzó a Ángel de Brito: "La pifiás conmigo"

La bailarina liquidó al periodista en Twitter luego de que él se quejara porque no quiso darle una entrevista. "Yo siempre tuve códigos", añadió.

Bien picante y fiel a su estilo, Noelia Marzol cruzó a Ángel de Brito a través de Twitter luego de que él se quejara en la misma red social porque no le quiso brindar una entrevista. "La pifiás conmigo", le respondió la bailarina, actriz y presentadora de 34 años que acaba de ser madre.

Todo comenzó cuando el periodista que conduce de lunes a viernes Los Ángeles de la Mañana (LAM) por El Trece criticó tanto a ella como a Rocío Marengo y a Sofía "Jujuy" Jiménez en su cuenta oficial (@angeldebritoOk): "No sólo @noeliamarzol no da notas a @LosAngeles_ok (dos galas), sino que ahora @marengorocio y @sofijujuyok no contestan los mensajes de mi producción. EDUCACIÓN, genias!!!!".

Entonces, Marzol fue aún más lapidaria con su respuesta, cuando citó el tuit del comunicador y escribió: "Educación, Ángel, es que el notero que quiere hacerte la nota no se te acerque gritando cuando estás con un bebé en brazos y dormido. No entiendo por qué hoy decís esto públicamente cuando anoche te comenté por privado el motivo. La pifiás conmigo. Yo siempre tuve códigos".

Lejos de dejar el tema ahí, "Angelito" quiso cerrar el tema cuando reveló que le habría entregado en malas condiciones el lugar que él mismo le cedió mientras hizo el reemplazo de Débora Plager en La Academia de Showmatch (El Trece).

"Tus problemas con los noteros hablalos con ellos! Las notas no las hiciste, es un hecho! La próxima que te preste el camarín, dejamelo ordenado de paso. Gracias", sentenció.

Ángel de Brito ya se había cruzado con Nancy Pazos

Luego de que la panelista de Flor de equipo (Telefe), que lidera Florencia Peña, se quejó porque desde LAM fueron a la puerta de la casa de "Flor" tras la descompensación que sufrió por los ataques misóginos y machistas de los diputados macristas Fernando Iglesias y Waldo Wolff, la exesposa de Diego Santilli lo destrozó en un móvil con Intrusos (América TV), situación que obligó a Adrián Pallares a interrumpir la conversación ante la sorpresa de Nancy.

Entonces, "Angelito" le mandó una carta documento que la propia Pazos mostró en Twitter (@NANCYPAZOS) junto a un descargo categórico: "Aún no la leí, @AngeldebritoOk. Pero ahora entiendo por qué nadie se anima a hablar de vos, mientras vos te arrogás el derecho a hablar de todos. ¿Me querés amedrentar con una carta documento? ¿Por qué no le pedís disculpas a @Flor_de_P (Florencia Peña) en público -no como hiciste en privado- y listo?".