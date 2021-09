Luciana Salazar apuntó contra Redrado tras la filtración de su acuerdo económico

Enojada por la filtración del acuerdo económico, Luciana Salazar disparó contra Martín Redrado en su cuenta de Twitter.

Luciana Salazar disparó en sus redes sociales contra Martín Redrado después de que se filtrara el acuerdo económico que firmaron en el 2016. La participante de La Academia de Showmatch ya se había mostrado muy molesta por el mismo con Cinthia Fernández y Yanina Latorre, ya que la filtración se reveló en Los Ángeles de la Mañana y la blonda tiene sendas disputas legales con las angelitas mencionadas.

La periodista Pía Shaw sorprendió hace unos días en LAM al mostrar pruebas físicas de lo que sería un acuerdo económico que firmaron Luciana Salazar y Martín Redrado en el 2016. Si bien desde hace tiempo se rumoreaba que existía tal escrito, hasta el momento no se habían mostrado pruebas del mismo. Obviamente, la noticia se volvió viral en cuestión de horas y fue levantada por todos los medios del espectáculo, lo que provocó el enojo de Salazar, que el viernes disparó en su cuenta de Twitter contra Martín Redrado.

"Yo no puedo creer y me afecta que Martín Redrado permita una violación a la intimidad, por lo que trascendió en los medios todos estos días...", reflexionó la participante de La Academia. Vale recordar que, sin nombrarlas, Salazar también disparó contra Cinthia Fernández y Yanina Latorre en LAM, y adelantó que les envió nuevas cartas documento por sus palabras: "Me pareció todo horrible lo que hablaron hoy". "Hablo porque soy súper educada y hablaron de una persona que la está pasando súper mal afuera y la nombraron, tengan cuidado, es feo", agregó la madre de Matilda al borde del llanto.

El acuerdo que firmaron Luciana Salazar y Martín Redrado

Según confirmó Pía Shaw en LAM, ambos arreglaron "un pago de 3500 dólares en concepto de vivienda más los impuestos correspondientes, sin incluir el servicio doméstico. La mensualidad comenzará tres meses antes del nacimiento de Matilda, hasta los 18 años". "Este evento se suspenderá cuando Luciana esté conviviendo con otra pareja. En ese caso, se procederá solamente al pago del arancel de colegio de primer nivel, a elección de Luciana", profundizó la comunicadora.

Y detalló: "Se comprometen a continuar su relación de pareja en forma privada, por lo menos hasta el nacimiento. Luego, será opción de los firmantes continuar o no en forma pública o privada con la relación. El contrato ya firmado por cinco años con cuotas mensuales y consecutivas de unos 10.000 dólares comienza a regir desde el día en el que se notifique a Ana Rosenfeld (abogada) la terminación de la relación privada".