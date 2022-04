Entrega sus pedidos bailando y se hizo viral: "El delivery loco"

El venezolano se ganó el cariño de la gente a través de su cuenta de Tik Tok y los clientes ya lo reconocen. Conocé su historia.

Jorge Luis Rodríguez, más conocido como "El Chamo" o "El Delivery Loco", es de Venezuela y vive hace dos años en Argentina. Es furor en Tik Tok, trabaja en una plataforma de pedidos por delivery y se volvió viral por la forma de entregar sus pedidos

"Está inspirado en un programa de Venezuela que se llamaba ‘Loco video loco’ en el que había cámaras ocultas y mucho humor", contó en diálogo con TN sobre su apodo. Desde que llegó al país que trabaja repartiendo pedidos en la Ciudad de Buenos aires y lo hace bailando, para lo curioso de los clientes.

“Un día le dije a mi chica que quería hacer algo como lo que mostraban en el programa pero con el delivery. Sin pensarlo mucho comencé a hacerlo, hacía unos pasos, bailaba y a la gente le gustó muchísimo”, subrayó. Comenzó a subir videos a su cuenta de Tik Tok, red social donde es furor, y rápidamente se viralizó.

Para su "show", tomó la decisión de hacer un trabajo previo: se armó un particular look con una remera que lleva su nombre, un casco y en la mochila donde lleva sus pedidos, colocó un parlante con el que pone música. "Busco que la gente sonría más. Creo que con estos tiempos de usar barbijo y tener distancia nos hemos olvidado de la importancia de sonreír", destacó.

Además, indicó que "no es fácil transmitir sin hablar, me inspiré también en Charles Chaplin. Todas las personas que me siguen, las considero mi familia". En este sentido, continuó: "Soy muy llorón, y cuando veo la gratitud, personas que me conocen y las que no me conocen me da mucha felicidad, siento que mi mensaje está llegando".

Llegó a Capital Federal un 21 de diciembre de 2019 y meses más tarde se dio por decretada la cuarentena obligatoria en el marco de la emergencia sanitaria. "Desde ese momento solo trabajé como delivery hasta el día de hoy", dijo.

Cuándo se fue de Venezuela

Jorge abandonó su país hace cuatro años por la situación económica: “Salí de Venezuela en 2017. Mi intención era llegar a la Argentina, porque soy artista y aquí hay mucho apoyo a las artes pero mi presupuesto no daba, así que me fui para Perú”, indicó.

Vivió dos años, trabajó como vendedor ambulante y también como actor de telenovela, por lo que al respecto relató: “Soy actor, escenógrafo y generador de contenidos. Participé de la novela ‘Ojitos hechiceros’, también grabé algunos comerciales e hice la escenografía de una obra de teatro”.