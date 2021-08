El divertido spot de Space Jam 2 con Manu Ginóbili que contentó a los hinchas de Boca

El bahiense difundió un breve video para promocionar la película con los Looney Tunes y escondió un guiño a los hinchas de Boca.

Emanuel Ginóbili sorprendió este viernes a sus fans al exhibir la publicación de un spot de la película Space Jam 2 con la participación del bahiense junto a LeBron James, Bugs Bunny, el Gato Silvestre y otros Looney Tunes, en el que escondió un guiño a los hinchas de Boca Juniors celebrado en redes sociales.

En el spot promocional para la plataforma de streaming HBO Max se lo ve charlando con los Looney Tunes tras ser presentado por el propio Silvestre como "oro olímpico, cuatro veces campeón de la NBA y sexto hombre", ya que durante gran parte de su carrera en los San Antonio Spurs tuvo ese rol, saliendo desde la banca, y por el que ganó el premio al mejor en ese rubro en la temporada 2007-2008.

Manu algo había anticipado la semana pasada con una aparición audiovisual con una historia de Instagram, en la cual se lo veía con sus cuatro anillos de campeón de la NBA. El bahiense, taza en mano de los Tunes junto a sus cuatro anillos, ingresa en el vestuario del equipo perdedor (el marcador está 1039 a 37 al entretiempo) para iniciar un simpático intercambio con los protagonistas. "Hace tres años que no toco una pelota eh, no no, de jugar ni hablar", alega el mágico zurdo para dejar boquiabierto al Pato Lucas.

Como broche final, Silvestre le pregunta "¿Y si te llama Román?", en referencia al latiguillo que hizo popular el periodista Sebastián Vignolo para convencer a jugadores que se sumen al Boca de Riquelme y que se hizo meme en las redes sociales. "Ahí me mataste", contestó Ginóbili, quien conoce bien el terreno de las publicidades ya que protagonizó numerosos spots durante su etapa como jugador de los Spurs.

Días atrás, Manu Ginóbili le dedicó un emotivo mensaje a Luis Scola tras su retiro del basquet. "Cuánta emoción en ese último aplauso!! Gracias @LScola4 por enseñarnos tanto en estos años y por liderar con el ejemplo siempre. Un lujazo de compañero. Aplaudo de pie", escribió en su cuenta de Twitter. Y añadió: "Sigo un poco tocado. Qué pedazo de profesional!! Qué ética de trabajo, compromiso... Qué facilidad para hacer puntos!! Irrepetible por tantas cosas. Gracias de nuevo Luifa".