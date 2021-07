Diego Maradona Jr subió un video besando a su hijo en la boca y recibió fuertes críticas

Las imágenes fueron compartidas por el hijo del Diez como una "escena cotidiana". Lo repudiaron en las redes sociales por su conducta y tuvo que salir a defenderlo su pareja.

Diego Maradona Junior subió un video tomando helado con Dieguito Matías, su nene de tres años. En el mismo, se ve cómo lo lleva en sus brazos y le da un beso en la boca, como "señal de afecto". Las imágenes causaron una gran polémica tanto entre el público de las redes sociales como en algunas personalidades que lo atacaron. El futbolista respondió enojado a las críticas y su esposa salió a defenderlo.

El hijo del Diez sorprendió a todos sus seguidores cuando compartió en sus historias de Instagram un momento "cotidiano" con su hijo. Mientras tomaban helado, el padre del chico de tres años lo tomó por el mentón y lo acercó para darle un beso en la boca. Inmediatamente, comenzaron a llover los comentarios que repudiaban este tipo de comportamiento, entre ellos el de Cinthia Fernández, que escribió enfurecida en su cuenta de Twitter ."Me da mucho asco este tipo! Esto no es normal. Que alguien haga algo ya", publicó.

A pesar de las críticas e insultos, algunos de los seguidores de Maradona Jr defendieron su conducta y refutaron que se trata de una "simple demostración de amor" y una costumbre "cultural". La panelista de Los Ángeles a la mañana también tuvo una dura respuesta. "Cultural las bolas, más de uno lo va a bancar por ser hijo de… asco total", escribió.

Ante la polémica imprevista, el futbolista respondió enojado en la misma red social donde había compartido el video. "Estos idiotas que me están escribiendo en Instagram, insultándome", dijo sobre las amenazas que recibió por privado. Según contó, algunas de ellas decían cosas como: "A los hijos no se los chuponea, vivas en el lugar del mundo donde vivas".

Enfurecido, comparó su gesto con el mismo que tenía su padre cuando Dalma y Gianina Maradona eran pequeñas. Para dar por cerrado el tema, sentenció: “Mi culpa es darle un beso a mi hijo, se lo voy a dar siempre, porque yo lo amo y le voy a dar un beso siempre, no es un problema de ustedes. Es un asco lo que me están escribiendo, tengo los mensajes grabados y guardados, es un asco, los enfermos son ustedes que me escriben estas cosas”.

Nunzia Peninno, pareja del futbolista y madre de Diego Matías, también apareció en sus redes para defender a su marido. "Estoy orgullosa de que mi marido bese a mi hijo porque en nuestra familia hay solo amor, solo besos", explicó. En su descargo, sugirió que se estaba haciendo una diferencia entre "los besos de un padre" y los "besos de una madre", que para ella no tenía lugar. "Yo soy una mamá y puedo besar en la boca a mi hijo, ¿y si lo hace un padre no esta bien? Mmm", dijo en el video que compartió en sus historias de Instagram, y luego besó ella también a su hijo en la boca, de la misma forma que lo había hecho el padre del chico.

También profundizó en la cuestión que según ella es "de género" y dijo enojada: "¿Dónde se vio que una madre pueda besar a su hijo y un padre no porque si lo hace es pedófilo? Lo que están diciendo, no lo voy a permitir". Además, al igual que su esposo, Peninno contó que esa era una práctica muy común en su infancia. "Mi papá me daba besos en la boca y soy una chica muy afortunada de haber tenido un padre que me demostró siempre su afecto y presencia; estoy super orgullosa de mi marido que demuestra su afecto con mis hijos", concluyó.