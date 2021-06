Brancatelli fulminó a Majul y Carnota por las "vacunas de La Cámpora": "Prohibido olvidar"

Tras el papelón respecto a la vacuna de AstraZeneca, Diego Brancatelli disparó con todo contra Luis Majul y Fernando Carnota a través de Twitter.

Diego Brancatelli apuntó directamente contra Luis Majul y Fernando Carnota por la operación que montaron los periodistas opositores al denunciar que una persona había sido inmunizada con dos vacunas distintas, cuando en realidad se trataba del mismo componente activo. La información fue desmentida y aclarada en el mismo programa por el director del Hospital Fernández, que se encontraba como invitado del ciclo de LN+. El panelista de Intratables acusó a sus colegas de mentir, ser "mala leche" y disparó: "Prohibido olvidar".

En las últimas horas se volvió viral un video en el que se puede ver un fragmento de +Voces, el programa que conduce de martes a viernes Luis Majul por LN+. "Escuchen esto: es muy interesante de ver y muy preocupante además", comenzó asegurando el mismo conductor. Inmediatamente fue interrumpido por Fernando Carnota, que tomó la palabra para hacer un relato sobre la denuncia que traían entre manos y que demostró toda su ignorancia y mala fe.

Los periodistas revelaron un caso en el que una mujer de Lanús "atendida por La Cámpora" había recibido una dosis de la vacuna de AstraZeneca mientras que en la aplicación decía que había sido inoculada con Covishield. De esta forma, Majul y Carnota intentaron instalar que la masiva campaña de vacunación que se está llevando a cabo en todo el país presentaba "irregularidades", como rezaba el zócalo en el momento que los periodistas daban la información falsa.

Pese a su indignación, la "denuncia" fue rápidamente desechada por Ignacio Previgliano, director del Hospital Fernández, que estaba como invitado en el programa. El médico aclaró que se trataba de la misma vacuna a pesar de las distintas denominaciones. Quien no ocultó su enojo ante el supuesto error de los periodistas de LN+ fue Diego Brancatelli, que disparó con dureza a través de su cuenta de Twitter: "Cuando decimos que desinforman, mienten, son mala leche, generan miedo en la gente y son todo lo que no está bien, me refiero a casos como estos".

Además de criticar el breve momento televisivo, el panelista de Intratables compartió las palabras de Majul y Carnota, a los que arrobó. Para cerrar su duro mensaje, Brancatelli se hizo una pregunta y también una promesa: "¿Hasta cuándo? Prohibido olvidar". Rápidamente, la publicación en la red social del pajarito recibió cientos de likes y de personas que compartieron la preocupación del periodista de Intratables, que no la pasó bien y hasta debió ser internado cuando se contagió de coronavirus.