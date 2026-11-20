Ahora que llegaron los días de calor, llevar el pelo suelto puede resultar incómodo, sobre todo si cae sobre el cuello y la nuca. Para quienes buscan una alternativa a la colita de siempre, hay un peinado clásico, simple, fácil de hacer y muy elegante: el recogido francés o french twist. Además, es muy favorecedor para todas las edades.

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Se trata de un peinado que consiste en reunir el pelo en la nuca, girarlo hacia arriba y sujetarlo en forma vertical sobre la parte posterior de la cabeza. Aunque la versión tradicional suele fijarse con horquillas, también se puede hacer una adaptación más sencilla con una pinza de pelo o broche.

El resultado queda muy relajado y prolijo a la vez, con algunos mechones sueltos alrededor del rostro. Además de despejar la nuca, es una opción para llevar tanto de día como en una cena, un cumpleaños o una ocasión especial. Lo mejor es que lo podés hacer en unos pocos minutos.

Qué es el recogido francés o french twist

El french twist es un recogido que forma una especie de rollo vertical en la parte de atrás de la cabeza. Es un clásico de la peluquería que admite distintas versiones, desde las más estructuradas hasta otras con un acabado natural. Para hacerlo en casa, podés usar tanto una pinza francesa como un broche con dientes y/o horquillas. El tamaño del accesorio va a depender de la cantidad y el largo del pelo, lo importante es que pueda sostener el recogido sin tirar ni quedar demasiado flojo.

Imagen: Gemini (IA).

Cómo hacer el recogido francés con pinza, paso a paso

Para esta versión necesitás un cepillo o peine y una pinza de pelo con dientes. Si querés, podés sumar algunas horquillas para sujetar los mechones más cortos.

Desenredá el pelo. Peinalo suavemente hacia atrás. Podés marcar una raya al medio o al costado, o dejar el frente sin raya definida. Reunilo en la nuca. Juntá el pelo con una mano como si fueras a hacer una colita baja, sin sujetarlo con una gomita. Giralo y levantalo. Torcé el largo sobre sí mismo y llevalo hacia arriba, apoyándolo sobre la parte posterior de la cabeza. El giro va a formar el rollo característico del recogido francés. Acomodá las puntas. Si el pelo es largo, doblá las puntas hacia abajo y escondelas dentro del giro. También podés dejarlas a la vista si preferís un acabado más informal. Colocá la pinza. Abrí el broche y sujetá el rollo junto con el pelo que queda pegado a la cabeza, para que el recogido se mantenga en su lugar. Ajustalo hasta que quede cómodo. Dale el acabado que más te guste. Podés alisar suavemente los laterales para un resultado más pulido o aflojar algunos mechones alrededor de la cara. Si hay pelos cortos que se escapan, sujetalos con horquillas.

Esta versión con pinza es una adaptación del recogido clásico. Glamour México también propone hacer el french twist con ese accesorio como alternativa al armado tradicional.

Qué pinza elegir y cómo adaptarlo al largo del pelo

Si tenés mucho pelo o una melena larga, probá con una pinza grande que alcance a sujetar el rollo. Si tu pelo es más fino o tenés una media melena, una pinza mediana puede resultar más cómoda. El mejor tamaño es el que mantenga el recogido firme sin presionar de más.

En una media melena, quizás no haga falta esconder las puntas: se pueden dejar sueltas por encima del broche. Si el pelo es corto y no llega a reunirse por completo en la nuca, una alternativa es hacer un semirrecogido con una pinza más pequeña, aunque el resultado no va a despejar toda la nuca.

Para una salida, podés elegir un broche de acabado liso o metálico y peinar el frente de manera más prolija. Para todos los días, una pinza cómoda y algunos mechones sueltos alcanzan para darle al recogido un estilo más relajado.