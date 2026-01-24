Solo necesitás yogur y galletitas: receta de cheesecake japonés viral que es furor en las redes sociales.

La receta de cheesecake japonés viral es tendencia en las redes sociales y es furor por lo delicioso y fácil que es. Si bien no es un cheesecake tradicional, los japoneses lo llaman así por lo similar de su sabor y sus ingredientes.

Lo mejor de esta receta es que solamente vas a necesitar yogur natural y galletitas de vainilla. Aunque pueda sonar extraño, estos son los únicos ingredientes que se usan en esta receta.

La magia está en que, al llevarse a la heladera durante varias horas, el yogur se endurece, las galletitas se ablandan y queda un postre espectacular. Cuando pasás la cuchara, la masa de las galletitas se integran tanto que parece una torta.

Esta receta fue compartida por el chef Galu Cocina. "Queda súper cremoso porque las galletitas absorben la humedad del yogur durante el reposo, formando una textura similar a la de un cheesecake", asegura.

Receta de cheesecake japonés viral

Ingredientes

Yogur griego (natural, puede ser con o sin endulzar)

Galletitas de vainilla (las que más te gusten)

Preparación

Verter el yogur griego en un bol o recipiente pequeño. Colocar las galletitas dulces dentro del yogur griego, asegurándose de que queden bien cubiertas. Llevar a la heladera y dejar reposar durante al menos 12 horas para que las galletitas se hidraten y se integren al yogur. Asegurate de tapar con una tapa o film el postre para evitar la contaminación cruzada.

Otras dos variantes: de limón y de tiramisú

También podés hacer este mismo postre pero con algún sabor en especial, como limón o tiramisú. Para hacer el de limón, seguí el mismo paso a paso pero agregale unas gotitas de jugo de limón, ralladura de limón y endulzante a gusto.

Para hacer una versión tiramisú, agregale una cucharadita de café diluido en un poquito de agua, y mezclalo con el yogur. Arriba del todo, cuando ya tengas colocadas las galletitas, espolvoreá con cacao amargo en polvo.