Receta de tiramisú sin mascarpone: igual de rico pero más económico.

El tiramisú es un clásico que le gusta a todo el mundo. Sin embargo, es de los postres que cada vez se vuelven menos habituales y se debe a un motivo: el precio del queso mascarpone. Por suerte, existe una alternativa y es la versión de tiramisú sin mascarpone, que es tan rica como la original y además es más económica.

Receta de tiramisú sin mascarpone

Preparar tiramisú no es ninguna ciencia, incluso, se podría decir que es una de las recetas más fáciles y prácticas a la hora de cocinar un postre. A continuación compartimos el paso a paso y los ingredientes necesarios, eso sí, sin mascarpone:

El tiramisú se puede hacer sin queso mascarpone.

Ingredientes

300 g de vainillas

500 g de queso crema firme

250 cc de crema de leche

120 g de azúcar impalpable

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 taza de café fuerte (frío)

2 cucharadas de licor (opcional: amaretto, coñac o café)

Cacao amargo en polvo, cantidad necesaria

Preparación

Batir la crema de leche bien fría hasta que quede firme. Reservar en heladera. En otro recipiente, mezclar el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta lograr una preparación lisa. Incorporar la crema batida a la mezcla de queso con movimientos envolventes, hasta obtener una crema suave y aireada. Mezclar el café frío con el licor elegido. Humedecer rápidamente las vainillas y acomodarlas en una fuente formando una base. Cubrir con una capa generosa de crema, repetir el armado y finalizar con crema. Llevar a la heladera por al menos 4 horas. Antes de servir, espolvorear con cacao amargo.

Al tratarse de una versión sin huevo, el punto clave está en la elección de los lácteos. El queso crema debe ser firme y la crema de leche bien fría antes de batir, ya que esto permite lograr una textura estable y similar a la receta tradicional. Asimismo, es muy importante utilizar azúcar impalpable para lograr una textura cremosa y no granulada.

Por otro lado, el tiempo de frío es fundamental para que el tiramisú sin mascarpone tome cuerpo. Lo ideal es prepararlo con anticipación y dejarlo reposar en la heladera entre 6 y 8 horas, o incluso de un día para el otro. En cuanto al café, conviene que sea intenso pero frío, y pasar las vainillas apenas unos segundos para que mantengan su forma y aporten estructura al postre.