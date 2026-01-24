La receta económica del helado de chocotorta para los días de calor.

Cuando el verano aprieta en Argentina y las temperaturas invitan a buscar alivio en algo frío, hay poco que compita con un postre que combine tradición, sabor y presupuesto amigable. La chocotorta helada cumple con esas tres condiciones: toma un clásico infaltable en reuniones familiares y cumpleaños y lo adapta a un formato ideal para combatir el calor sin complicaciones ni gastos excesivos.

La chocotorta, cuyo origen se remonta a principios de los años 80 como un postre sin horno que combina galletitas de chocolate con dulce de leche y queso crema, es uno de los iconos más populares de la gastronomía argentina. Su sencillez y su equilibrio dulce-cremoso lo consolidaron en innumerables mesas domésticas, y en 2020 incluso fue señalada como uno de los postres más destacados del mundo por críticos internacionales.

Ingredientes económicos y fáciles de conseguir

Los principales ingredientes que requiere esta versión helada son los mismos que los de la chocotorta tradicional:

Galletitas de chocolate tipo Chocolinas o similares.

Queso crema.

Dulce de leche repostero.

Café o leche para humedecer las galletitas.

Opcionales: cacao en polvo, chocolate rallado o chips para decorar.

El paso a paso para la receta del helado de chocotorta

La magia de esta receta econó­mica radica justamente en su simplicidad y la accesibilidad de sus elementos. Con apenas dulce de leche, preferentemente repostero para obtener una textura más firme, queso crema, galletitas de chocolate y un poco de leche o café para aportar humedad y sabor, es posible armar mezclas cremosas que se congelan en moldes caseros para ofrecer paletas o conos helados en cuestión de horas.

En cocinas de Buenos Aires, Córdoba o Rosario, pequeñas variantes surgen de una casa a otra: hay quienes prefieren incorporar trocitos de galletita directamente en la mezcla para lograr un contraste más crocante, otros agregan vainilla o cacao amargo para intensificar el sabor, y no faltan ideas de cubrir algunas paletas con baño de chocolate una vez que el helado ya está firme.

El helado de chocotorta es una alternativa rápida y económica para el verano.

Este enfoque no sólo refresca los días calurosos, sino que también representa un ahorro en comparación con los helados industriales. Mientras un kilo de helado comercial puede tener un precio elevado en verano, los ingredientes básicos de la chocotorta, que muchos hogares ya tienen en despensa, permiten producir varias porciones caseras por una fracción de ese costo.

El resultado es un postre con todas las claves de su versión original, el dulzor del dulce de leche, el contrapunto ácido del queso crema y la textura familiar de las galletitas de chocolate, ahora en formato frío. Comer una paleta de chocotorta en pleno verano es, para muchos argentinos, una forma de unir lo tradicional con lo refrescante, sin que eso signifique romper el presupuesto familiar.