Solo 3 ingredientes: receta de trufas de chocolate, deliciosas, húmedas y sin azúcar ni harina.

Las trufas de chocolate sin azúcar ni harina son una excelente opción para saciar los antojos dulces sin dejar de comer saludable. Afortunadamente, existe una receta para prepararlas que no lleva ningún tipo de harina ni azúcares refinadas.

Se preparan solamente con tres ingredientes, no llevan horno y son muy fáciles de hacer. Solamente te van a llevar cinco minutos, podés guardarlas en la heladera, dentro de un recipiente hermético, para comerlas cada vez que te agarren ganas de algo dulce.

La receta fue compartida por Puli Cocina, quien comparte sus diferentes recetas ricas y saludables en las redes sociales. También podés hacer varias y freezarlas para tenerlas listas para cuando quieras.

Receta de trufas de chocolate saludables y deliciosas

Ingredientes

1 banana

½ taza (60g) de coco rallado

2 cucharadas (20 g) de cacao amargo

Opcional: chorrito de stevia o cualquier endulzante

Preparación

Pisar la banana en un bol. Idealmente, que sea una banana bien madura para que esté bien dulce. Añadir la mitad del coco rallado y todo el cacao. Integrar bien, formar bolitas y pasar por la otra mitad que separaste de coco rallado. ¡Listo! Llevalas a la heladera para comerlas bien frías. Duran una semana aproximadamente, bien refrigeradas en la heladera. Si hacés más, podés freezarlas y descongelarlas cuando las quieras consumir.

Las ventajas de hacer estas trufas de chocolate saludables