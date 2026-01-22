Los postres en vaso son la mejor alternativa para prepararte una merienda deliciosa, fácil y fresca, sin necesidad de prender el horno en verano.
Este postre es muy fácil de preparar y no te va a llevar más de media hora hacerlo. Lo ideal es que hagas en cantidad y los guardes en la heladera para los días siguientes.
Son perfectos para esos días de calor en los que te agarran antojos de comer algo dulce sin pasarte demasiadas horas en la cocina. Si bien esta receta lleva azúcar, podés ajustarla a tu gusto, según tus necesidades y tu tipo de alimentación.
Receta de cheesecake en vaso, ideal para hacer en verano
Ingredientes
-
1/4 de frutillas o de frutos rojos (pueden ser congelados)
-
Azúcar
-
Jugo de 1 limón
-
1 taza de queso crema
-
1 taza de crema de leche
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
1 cucharada de gelatina sin sabor hidratada en agua
-
Galletitas de vainilla
-
Vasos descartables (cantidad necesaria)
-
Manteca derretida (muy poca, cantidad necesaria)
Preparación
-
Lavar y cortar bien las frutillas o frutos rojos y llevarlos a una sartén a fuego bajo, con un chorrito de agua.
-
Añadir el azúcar, el jugo de limón y seguir revolviendo. Te tiene que quedar una textura de mermelada. Una vez lista, sacar del fuego y separar.
-
En un bol, mezclar una taza de queso crema, cuatro cucharadas de azúcar, una taza de crema de leche y una cucharadita de esencia de vainilla. Mezclar todo muy bien hasta integrar.
-
En otro recipiente, triturar las galletitas de vainilla y agregarle un poquito de manteca derretida. Mezclá hasta que se integre y se forme una especie de arena.
-
Cuando veas que no hay grumos, incorporar una cucharada de gelatina sin sabor hidratada en agua.
-
Llevar las galletitas trituradas a los vasos para que sean la base del postre. Esta sería la primera capa.
-
Arriba, colocar una capa de la crema que preparaste. Esta es la capa más abundante de todas.
-
Por último, aplicarle la capa superior de frutos rojos con la mermelada que hiciste.
-
Llevá a la heladera hasta que se enfríe.
-
¡Listo! Duran 1 semana como máximo bien refrigerados en la heladera. Recordá taparlos con papel film para evitar contaminación cruzada dentro de la heladera.