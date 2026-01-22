Receta fresca de postre en vaso: de cheesecake con frutos rojos, delicioso y práctico para el verano.

Los postres en vaso son la mejor alternativa para prepararte una merienda deliciosa, fácil y fresca, sin necesidad de prender el horno en verano.

Este postre es muy fácil de preparar y no te va a llevar más de media hora hacerlo. Lo ideal es que hagas en cantidad y los guardes en la heladera para los días siguientes.

Son perfectos para esos días de calor en los que te agarran antojos de comer algo dulce sin pasarte demasiadas horas en la cocina. Si bien esta receta lleva azúcar, podés ajustarla a tu gusto, según tus necesidades y tu tipo de alimentación.

Receta de cheesecake en vaso, ideal para hacer en verano

Ingredientes

1/4 de frutillas o de frutos rojos (pueden ser congelados)

Azúcar

Jugo de 1 limón

1 taza de queso crema

1 taza de crema de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de gelatina sin sabor hidratada en agua

Galletitas de vainilla

Vasos descartables (cantidad necesaria)

Manteca derretida (muy poca, cantidad necesaria)

Preparación