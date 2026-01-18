Receta de sushi casero barato y para disfrutar el fin de semana.

Con el fin de semana en marcha, la ganas de comer algo rico se reaniman, y si de comer algo rico hablamos el sushi entra en acción. Esto no tiene por qué ser sinónimo de gastar una gran suma de dinero, sino que las piezas se pueden preparar caseras en casa y de forma barata, siempre y cuando los ingredientes sean económicos. A continuación la receta de sushi casero y barato.

Receta de sushi casero, fácil y barato

El sushi es la comida preferida de muchos, quienes al menos una vez por mes se "dan un gustito", pero muchas veces, este antojo "cae mal" al bolsillo, por más que el estómago y el corazón estén contentos. A continuación compartimos una receta de sushi casero, fácil de preparar en casa, y, sobre todo, barato:

El sushi se puede hacer en casa de forma económica.

Ingredientes (rinde 24 piezas o 3 rolls)

1 1/2 tazas de arroz común

3 tazas de agua

3 cucharadas de vinagre de alcohol o de manzana

1 1/2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de sal

3 hojas de alga nori

1 zanahoria grande

1 pepino

1 palta grande

Queso crema (opcional y económico)

Salsa de soja para acompañar

Preparación

Cocinar el arroz: lavar el arroz varias veces hasta que el agua salga clara. Cocinarlo con las 3 tazas de agua hasta que esté tierno y sin líquido. Apagar el fuego y dejarlo reposar 10 minutos con la olla tapada. Condimentar el arroz: mezclar el vinagre con el azúcar y la sal. Agregar esta preparación al arroz tibio y mezclar suavemente con movimientos envolventes. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Preparar los rellenos: cortar la zanahoria y el pepino en tiras finas. Pelar la palta y cortarla en bastones. Armar los rolls: colocar una hoja de alga nori sobre la mesada. Cubrirla con una capa fina y pareja de arroz, dejando libre uno de los bordes. Agregar los vegetales y, si se quiere, una línea de queso crema. Enrollar: enrollar presionando suavemente hasta formar el roll. Sellar el borde con un poco de agua. Repetir el proceso con las otras dos algas. Cortar: con un cuchillo húmedo, cortar cada roll en 8 piezas. En total se pueden obtener 24 piezas de sushi. Servir con salsa de soja.

Algo muy importante es que, para que el sushi casero quede bien y no se desarme, es fundamental no excederse con la cantidad de arroz ni de relleno. Una capa fina de arroz es suficiente para que el alga nori se mantenga firme y que el roll se cierre correctamente. Además, dejar el arroz a temperatura ambiente antes de armar el sushi mejora la textura y evita que el alga se humedezca demasiado.