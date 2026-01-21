Hay una receta muy sencilla para preparar muffins de arándanos con ralladura de limón o naranja y un crumble de canela, bien tiernos por dentro y crocantes por fuera.
Las redes sociales están llenas de recetas para preparar tus propias meriendas caseras y esta es una que no te podés perder si te gustan las cosas dulces. Es ideal para comer algo casero, sin químicos ni conservantes, y evitar caer en las típicas galletitas de paquete.
La receta fue compartida por la creadora de contenido Teresita Hamilton, quien comparte diferentes recetas en sus redes sociales. La ralladura puede ser de limón o de naranja, según lo que tengas en casa o te guste más. Esto le va a dar un toque cítrico extra que contrarresta con el dulzor de los arándanos.
Receta de muffins de arándanos y limón
Ingredientes
Para los muffins:
-
3 huevos a temperatura ambiente.
-
1 taza de azúcar blanca.
-
150 gr de yogur natural (les recomiendo usar yogurt griego, más cremoso).
-
1/4 taza de leche entera.
-
114 gr de mantequilla derretida.
-
1 + 1/2 tazas harina sin polvos (harina común).
-
2 cdtas de polvo de hornear.
-
1/2 cdta de sal.
-
Ralladura de 1 naranja o limón.
-
1 + 1/2 tazas arándanos (si son congelados, espolvoreen en harina antes de agregar).
-
Moldes para muffins.
Para el crumble:
-
1/2 taza de harina sin polvo.
-
1/2 taza de azúcar blanca.
-
60 gr de mantequilla en cubos.
-
1/2 cdta de canela.
Preparación
-
En un bol mezclar los huevos y el azúcar. Batir muy bien.
-
Agregar el yogur, la leche y seguir batiendo.
-
Añadir la mantequilla derretida y luego la harina con el polvo de hornear y la sal.
-
Agregar la ralladura de naranja o limón y los arándanos. La clave está en no sobre batir la mezcla.
-
Una vez lista la masa llevarla dentro de los moldes para muffins.
-
Para preparar el crumble, mezclar el azúcar con la canela, la harina, la mantequilla y la canela. Pellizcá con los dedos hasta que se forme una textura arenosa.
-
Volcarle el crumble encima de la masa de muffins.
-
Llevar a horno precalentado a 175º por 25 o 30 minutos (hasta que al insertar un palito salga grumoso).
-
¡Listo!