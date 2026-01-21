Receta de muffins de arándanos con crumble de canela: crocantes por fuera y esponjosos por dentro.

Hay una receta muy sencilla para preparar muffins de arándanos con ralladura de limón o naranja y un crumble de canela, bien tiernos por dentro y crocantes por fuera.

Las redes sociales están llenas de recetas para preparar tus propias meriendas caseras y esta es una que no te podés perder si te gustan las cosas dulces. Es ideal para comer algo casero, sin químicos ni conservantes, y evitar caer en las típicas galletitas de paquete.

La receta fue compartida por la creadora de contenido Teresita Hamilton, quien comparte diferentes recetas en sus redes sociales. La ralladura puede ser de limón o de naranja, según lo que tengas en casa o te guste más. Esto le va a dar un toque cítrico extra que contrarresta con el dulzor de los arándanos.

Receta de muffins de arándanos y limón

Ingredientes

Para los muffins:

3 huevos a temperatura ambiente.

1 taza de azúcar blanca.

150 gr de yogur natural (les recomiendo usar yogurt griego, más cremoso).

1/4 taza de leche entera.

114 gr de mantequilla derretida.

1 + 1/2 tazas harina sin polvos (harina común).

2 cdtas de polvo de hornear.

1/2 cdta de sal.

Ralladura de 1 naranja o limón.

1 + 1/2 tazas arándanos (si son congelados, espolvoreen en harina antes de agregar).

Moldes para muffins.

Para el crumble:

1/2 taza de harina sin polvo.

1/2 taza de azúcar blanca.

60 gr de mantequilla en cubos.

1/2 cdta de canela.

Preparación