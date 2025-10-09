Las empanadas de brócoli con salsa blanca se convirtieron en una de las recetas de cocina más buscadas por quienes buscan una opción sabrosa, económica y diferente. Su textura cremosa y su relleno suave las transforman en una alternativa ideal tanto para almuerzos como para cenas ligeras. Además, su preparación es más simple de lo que parece y requiere pocos ingredientes.
Ingredientes para las empanadas de brócoli
Para lograr un relleno cremoso y equilibrado, los siguientes ingredientes son clave:
-
Brócoli: 2 unidades
-
Leche: 1 litro
-
Harina: 60 gramos
-
Manteca: 60 gramos
-
Queso parmesano: a gusto
-
Nuez moscada: a gusto
-
Sal y pimienta blanca: a gusto
-
Laurel: 1 hoja
-
Tapas para empanadas: cantidad necesaria
Cómo preparar el relleno de brócoli y salsa blanca
El secreto de unas buenas empanadas de brócoli está en lograr un relleno con la textura adecuada. A continuación, los pasos esenciales para preparar la base cremosa:
-
Cocción del brócoli: cocinar los brócolis al vapor o en abundante agua con sal. Una vez tiernos, cortar la cocción sumergiéndolos en agua helada para mantener el color y la textura.
-
Elaboración de la salsa blanca: en una cacerola, fundir la manteca a fuego bajo. Agregar la harina y cocinar durante 2 o 3 minutos sin que tome color.
-
Incorporar la leche: verter la leche previamente hervida con una hoja de laurel, batiendo constantemente con un batidor para evitar grumos. Luego continuar revolviendo con una cuchara de madera hasta que espese y rompa hervor.
-
Condimentar: añadir sal, pimienta blanca y una pizca de nuez moscada para potenciar el sabor.
-
Combinar el relleno: picar los brócolis y mezclarlos con la salsa blanca. Integrar bien hasta obtener una mezcla uniforme.
Cómo armar y cocinar las empanadas de brócoli
Una vez que el relleno está listo, llega el momento de armar las empanadas:
-
Colocar una porción del relleno en el centro de cada tapa de empanada.
-
Espolvorear con queso parmesano rallado para realzar el sabor y aportar una textura gratinada.
-
Cerrar las empanadas con el repulgue tradicional o con un tenedor para sellar bien los bordes.
-
Disponer las empanadas sobre una placa para horno previamente enmantecada o con papel manteca.
-
Cocinar en horno precalentado a 220 °C hasta que estén doradas y crujientes, aproximadamente 15 a 20 minutos.