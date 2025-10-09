Para una versión más liviana, se puede reemplazar parte de la leche por bebida vegetal y el queso por una opción reducida en grasa

Las empanadas de brócoli con salsa blanca se convirtieron en una de las recetas de cocina más buscadas por quienes buscan una opción sabrosa, económica y diferente. Su textura cremosa y su relleno suave las transforman en una alternativa ideal tanto para almuerzos como para cenas ligeras. Además, su preparación es más simple de lo que parece y requiere pocos ingredientes.

Ingredientes para las empanadas de brócoli

Para lograr un relleno cremoso y equilibrado, los siguientes ingredientes son clave:

Brócoli: 2 unidades

Leche: 1 litro

Harina: 60 gramos

Manteca: 60 gramos

Queso parmesano: a gusto

Nuez moscada: a gusto

Sal y pimienta blanca: a gusto

Laurel: 1 hoja

Tapas para empanadas: cantidad necesaria

Cómo preparar el relleno de brócoli y salsa blanca

El secreto de unas buenas empanadas de brócoli está en lograr un relleno con la textura adecuada. A continuación, los pasos esenciales para preparar la base cremosa:

Cocción del brócoli: cocinar los brócolis al vapor o en abundante agua con sal. Una vez tiernos, cortar la cocción sumergiéndolos en agua helada para mantener el color y la textura. Elaboración de la salsa blanca: en una cacerola, fundir la manteca a fuego bajo. Agregar la harina y cocinar durante 2 o 3 minutos sin que tome color. Incorporar la leche: verter la leche previamente hervida con una hoja de laurel, batiendo constantemente con un batidor para evitar grumos. Luego continuar revolviendo con una cuchara de madera hasta que espese y rompa hervor. Condimentar: añadir sal, pimienta blanca y una pizca de nuez moscada para potenciar el sabor. Combinar el relleno: picar los brócolis y mezclarlos con la salsa blanca. Integrar bien hasta obtener una mezcla uniforme.

También pueden hornearse con un toque de pan rallado encima para obtener una capa más crocante

Cómo armar y cocinar las empanadas de brócoli

Una vez que el relleno está listo, llega el momento de armar las empanadas: