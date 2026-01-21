La receta de los pancakes arcoirís para un desayuno más alegre.

Hay recetas que, además de ser ricas, invitan a jugar y a disfrutar desde la cocina. Los pancakes arcoíris son un claro ejemplo de ello ya que parten de una base clásica y sencilla, pero se transforman en una propuesta colorida, divertida y visualmente irresistible. Ideales para un desayuno distinto, una merienda especial o para sorprender a los más chicos, se preparan en pocos pasos y con ingredientes fáciles de conseguir.

Ingredientes para los pancakes arcoíris:

1½ tazas de harina 0000

2 cucharadas de azúcar

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 pizca de sal

1 huevo

1¼ tazas de leche

2 cucharadas de manteca derretida o aceite neutro

1 cucharadita de esencia de vainilla

Colorantes en gel (rojo, amarillo, azul, verde, lila) o opciones naturales: remolacha (rosa), cúrcuma (amarillo), matcha (verde) y arándanos (lila)

La receta de los pancakes arcoíris

La base es la de unos pancakes caseros tradicionales. En un bowl se mezclan la harina, el azúcar, el polvo de hornear y una pizca de sal. Luego se incorporan el huevo, la leche, la manteca derretida o aceite neutro y la esencia de vainilla, uniendo todo suavemente con espátula o batidor de mano. La clave está en no sobremezclar: algunos grumos son normales y ayudan a lograr una textura más esponjosa.

Una vez lista la masa, se divide en varios recipientes, entre cuatro y seis, según la cantidad de colores que se quieran usar, y se tiñe cada porción con colorantes en gel o con alternativas naturales. Remolacha para tonos rosados, cúrcuma para el amarillo, matcha para el verde o arándanos para el lila permiten sumar color sin recurrir a opciones artificiales, siempre incorporándolos de a poco para no alterar la consistencia.

Los pancakes arcoíris son un desayuno ideal para sorprender a un ser querido.

La cocción se hace en una sartén o plancha antiadherente apenas engrasada, a fuego medio-bajo. Se vuelca un cucharón de mezcla y se cocina hasta que aparecen burbujas en la superficie; luego se da vuelta y se cocina brevemente del otro lado. Este paso se repite con cada color, cuidando que no se doren de más para conservar los tonos vibrantes.

El toque final llega al momento de servir, los pancakes se apilan alternando colores para lograr el efecto arcoíris. Se pueden acompañar con miel, maple syrup, frutas frescas, yogur o crema, según el gusto de cada uno. Como plus, esta receta también se adapta al meal prep: los pancakes se pueden freezar y recalentar directamente en la tostadora, manteniendo su sabor y textura. Una versión simple, alegre y original de un clásico, perfecta para arrancar el día con una sonrisa