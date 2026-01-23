Berenjenas al horno: el clásico pero con el toque de Paulina Cocina.

Las berenjenas al horno son un clásico, sin embargo, nunca viene mal reinventarse con una receta alternativa. Es por eso que, Paulina Cocina compartió su paso a paso de cómo preparar esta sabrosa verdura. "Las berenjenas no tienen muchos secretos, vamos a ver que solo es cuestión de saber cómo prepararlas y tener la receta justa para cocinarlas", expresó la creadora de contenido. A continuación la receta de berenjenas al horno de Paulina Cocina.

Receta de berenjenas al horno de Paulina Cocina

Paulina Cocina compartió su receta de berenjenas al horno, no sin antes indicar: "Algo muy típico que le pasa a cualquiera que no conoce es que empieza a cocinar y después se encuentra con unas berenjenas hechas jugo con un sabor un poco amargo que no ayuda para nada. Una forma de eliminar este molesto líquido es salarlas por completo y luego dejarlas en reposo por un rato antes de cocinarlas". A continuación la receta:

Paulina Cocina compartió su receta de berenjenas al horno.

Ingredientes

2 berenjenas grandes

2 dientes de ajo

Perejil picado (2 cucharadas)

Aceite de oliva

Sal

Preparación

Precalentar el horno 180º mientras prepara las berenjenas. Limpiar las berenjenas y cortarlas por la mitad. Luego realiza cortes en la carne con forma de enrejado, sin llegar a perforar la piel, esto es para que el calor se distribuya. Colocar las mitades mirando hacia arriba y salar a gusto. En otro recipiente triturar el ajo picado junto con perejil picado, un poco de sal y seis cucharadas de aceite de oliva. Mezclar todo incorporándose bien. Untar esta mezcla sobre las berenjenas distribuyendo uniformemente. Llevar la bandeja al horno y cocinar por 30 minutos con calor por arriba y abajo.

Por último, la creadora de contenido dejó un par de consejos: "No importa si buscamos berenjenas grandes o de las pequeñas, siempre tienen que sentirse firmes al tacto. También vamos a elegir esas que tengan la piel suave, de un color morado oscuro o negro pero intenso y sin marcas de golpes o imperfecciones", y sumó, por otro lado: "Si compraste una banda de berenjenas y tu idea era congelarlas, lo mejor va a ser cocinarlas antes y recién guardarlas, hacelo así que es por tu bien".

Las berenjenas al horno son una buena opción para reemplazar el consumo de carne, o mismo para acompañar esta como guarnición. Cualquiera sea el caso, Paulina Cocina se encargó de dejar su receta, apta para todo aquel que quiera hacerla con sus propias manos.