3 ingredientes y se hace en 10 minutos: receta de alfajorcitos de coco y dulce de leche, sin harina y sin azúcar.

Preparar unos alfajorcitos de coco sin harina y sin azúcar que te saquen las ganas de comer algo dulce sin dejar de ser saludables es posible. Hay muchas recetas de meriendas y postres dulces que podés preparar en casa en muy pocos minutos.

Esta receta es ideal para los fanáticos de lo dulce que quieren llevar una alimentación más saludable, sin resignar un snack dulce. Lo mejor es que se prepara en solamente 10 minutos, es muy fácil de hacer y solamente se necesitan tres ingredientes.

La receta es de Paulina Cocina y fue rescatada por la cuenta de Instagram Verde Sabor, que comparte recetas saludables y fáciles de hacer en casa. Si no querés o no podés consumir azúcar, podés comprar dulce de leche sin azúcar, que se consigue fácilmente en cualquier dietética. También podés reemplazar por mantequilla de maní, una opción más saludable y proteica.

Receta de alfajorcitos de coco sin harina y sin azúcar

Ingredientes

2 huevos

Chorrito de esencia de vainilla

Edulcorante a gusto (puede ser stevia, eritritol o el que quieras)

1 taza de coco rallado

Para el relleno: dulce de leche con o sin azúcar, mantequilla de maní o lo que más te guste

El paso a paso

Romper los 2 huevos en el bol. Revolver muy bien.

Añadir la esencia de vainilla y el edulcorante a gusto. Seguir revolviendo.

Sumar la taza de coco rallado. Mezclar muy bien hasta que se incorpore y se forme una masa que puedas manipular.

Hacer unas bolitas con las manos, del tamaño que quieras, aplastarlas un poquito y llevarlas a una placa para horno (con un poquito de aceite o papel manteca) o a la air fryer hasta que se doren de ambos lados.

Una vez listos, rellenalo con lo que más te guste, puede ser dulce de leche común o sin azúcar o mantequilla de maní.

¡Listo!

Beneficios de reducir el consumo de harinas y azúcares refinadas