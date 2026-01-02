Existe una receta de helados proteicos de frutos rojos y chocolate blanco que es ideal para combatir el calor este verano. Si te gusta mucho el helado pero no querés comerlo seguido para cuidar tu salud, esta receta te va a encantar.
A diferencia de los helados de heladería, llenos de azúcares y conservantes, estos son caseros y se preparan en minutos. Se hacen a base de yogur, frutos rojos y banana y llevan una cobertura de chocolate blanco.
Si no podés o no querés consumir chocolate blanco, podés reemplazarlo por un cacao al 70% sin azúcar, una alternativa mucho más saludable para aquellas personas que no consumen azúcar. Al contener yogur y leche en polvo, son altos en proteína.
Receta de helado de frutos rojos y chocolate blanco
Ingredientes (4 unidades)
1 puñado de frutos rojos (o frutillas o arándanos)
1 yogur natural (170 g)
1/4 taza de leche en polvo descremada
Esencia de vainilla y endulzante a gusto
1 banana grande
Moldes para helados y palitos de helado
Para la cobertura:
- 150 g de chocolate blanco + 2 cdas de aceite (puede ser de oliva o coco)
Preparación
En un bol, mezclar frutos rojos (previamente lavados) con yogur, la leche en polvo, la esencia de vainilla y el endulzante a gusto.
En el molde para helados, colocar la banana e insertarle el palito de helado.
Arriba, tirar el relleno que armaste de frutos rojos.
Llevar al freezer por mínimo 4 horas.
Derretir el chocolate de 15 en 15 segundos al microondas, hasta que quede bien fluido para bañar los helados. Tirárselo por encima a los helados. También podés hacerle hilos con un tenedor o déjalos sin bañar.
Llevar al freezer un rato más para que se endurezca bien.
¡Listo!