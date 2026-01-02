Receta de heladitos proteicos de frutos rojos y chocolate blanco: ideal para hacer en verano.

Existe una receta de helados proteicos de frutos rojos y chocolate blanco que es ideal para combatir el calor este verano. Si te gusta mucho el helado pero no querés comerlo seguido para cuidar tu salud, esta receta te va a encantar.

A diferencia de los helados de heladería, llenos de azúcares y conservantes, estos son caseros y se preparan en minutos. Se hacen a base de yogur, frutos rojos y banana y llevan una cobertura de chocolate blanco.

Si no podés o no querés consumir chocolate blanco, podés reemplazarlo por un cacao al 70% sin azúcar, una alternativa mucho más saludable para aquellas personas que no consumen azúcar. Al contener yogur y leche en polvo, son altos en proteína.

Receta de helado de frutos rojos y chocolate blanco

Ingredientes (4 unidades)

1 puñado de frutos rojos (o frutillas o arándanos)

1 yogur natural (170 g)

1/4 taza de leche en polvo descremada

Esencia de vainilla y endulzante a gusto

1 banana grande

Moldes para helados y palitos de helado

Para la cobertura:

150 g de chocolate blanco + 2 cdas de aceite (puede ser de oliva o coco)

Preparación