Existe una receta de ensalada de pepino fresca y deliciosa que es ideal para hacer en verano. Ahora que llegaron los días de altas temperaturas, tener a mano recetas de ensaladas originales, refrescantes, ricas y nutritivas es ideal.
El ingrediente estrella de esta ensalada es el pepino. Además, se le suma cebolla morada para darle un toque perfecto. Lo destacable de esta ensalada es su salsa cítrica, que se puede preparar a base de yogur o de queso crema con jugo de limón. La receta fue compartida por Puli Cocina, creadora de recetas en sus redes sociales.
MÁS INFO
Receta de ensalada de pepino para el verano
Ingredientes
-
1 pepino
-
½ cebolla morada o blanca
-
Opcional (si tenés y te gusta) 50g de granos de choclo/maíz
-
1 cucharada de queso crema o yogur
-
2 cucharadas de salsa de soja
-
1 cucharada de jugo de limón
-
1 cucharada de jugo de vinagre
-
1 cucharadita de semilla de sésamo blancas y/o negras
-
Sal a gusto
Procedimiento
-
Cortar el pepino y la cebolla en rodajas bien finitas.
-
Colocar en un bowl que tenga tapa o tupper.
-
Si te gusta y tenés, podés agregarle choclo que le da un toque dulce que le queda muy bien.
-
Agregar en el mismo bowl el queso crema o yogur junto a todo el resto de los ingredientes (la salsa de soja, el jugo de limón, el jugo de vinagre, la sal y las semillas de sésemo).
-
Agitar o mezclar bien.
-
¡Listo!