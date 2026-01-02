Ensalada de pepino, fresca para el verano: con una salsa especial que le da el toque perfecto.

Existe una receta de ensalada de pepino fresca y deliciosa que es ideal para hacer en verano. Ahora que llegaron los días de altas temperaturas, tener a mano recetas de ensaladas originales, refrescantes, ricas y nutritivas es ideal.

El ingrediente estrella de esta ensalada es el pepino. Además, se le suma cebolla morada para darle un toque perfecto. Lo destacable de esta ensalada es su salsa cítrica, que se puede preparar a base de yogur o de queso crema con jugo de limón. La receta fue compartida por Puli Cocina, creadora de recetas en sus redes sociales.

Receta de ensalada de pepino para el verano

Ingredientes

1 pepino

½ cebolla morada o blanca

Opcional (si tenés y te gusta) 50g de granos de choclo/maíz

1 cucharada de queso crema o yogur

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de jugo de vinagre

1 cucharadita de semilla de sésamo blancas y/o negras

Sal a gusto

Procedimiento