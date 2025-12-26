Receta fresca y saludable para el verano: helado de yogur y arándanos, sin azúcar y se hace en minutos.

Existe una receta fresca de helado a base de yogur natural y arándanos, sin azúcar y sin conservantes, que es ideal para hacer en casa y enfrentar los días calor. Con la llegada del verano y las altas temperaturas, es clave tener a mano recetas ricas, saludables y frescas para hacer en casa.

Esta receta es ideal si te gusta el helado pero no querés renunciar a una alimentación saludable. Este helado en particular se prepara con yogur natural sin azúcar, arándanos y leche. Para reemplazar el azúcar, se utiliza stevia, un endulzante a base de plantas que es el más recomendado por nutricionistas.

Receta de helado de yogur y arándanos

Ingredientes

250 g de yogurt griego natural (o natural común)

80 g de arándanos

Entre 120 y 150 ml de leche descremada

Opcional: stevia a gusto

Preparación

En un recipiente, mezclar el yogur natural con los arándanos y la leche. Revolver todo muy bien. Llevar esta mezcla a una licuadora o procesadora. Vas a obtener una mezcla homogénea y cremosa. Llevar esta preparación al freezer durante un par de horas hasta que quede bien sólido, con una textura de helado cremoso, aproximadamente 1 hora como mínimo. ¡Listo!

Los beneficios para la salud de este helado de yogur y arándanos

Este helado casero de yogur y arándanos no solamente es refrescante y rico, sino que también aporta múltiples beneficios para la salud. Al estar hecho con yogur natural, es una excelente fuente de proteínas y probióticos, que ayudan a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico y mantener un buen equilibrio de la flora intestinal.

Los arándanos, por su parte, son una de las frutas con mayor contenido de antioxidantes. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo, protegen las células y contribuyen al cuidado del corazón y del cerebro. Además aportan vitamina C y fibra que favorecen la salud de la piel y el tránsito intestinal.

Al no contener azúcar refinada, esta receta es ideal para las personas que buscan llevar una alimentación más saludable y mantener estables los niveles de glucosa en sangre. El uso de stevia como endulzante natural es ideal, ya que permite disfrutar de un sabor dulce sin los efectos negativos del azúcar común.

Además, el stevia es una alternativa menos nociva que otros endulzantes para la microbiota intestinal. Por último, al ser un helado hecho en casa y sin conservantes, se evitan los aditivos y colorantes presentes en muchos productos industriales.