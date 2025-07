En contra del deseo de Isabel II: La drástica decisión del Rey Carlos III

La realeza británica atraviesa un momento de transformación bajo el mando de Carlos III , quien decidió poner fin a una de las tradiciones más emblemáticas: el Tren Real . Este vehículo, que estuvo presente en la corona durante más de 150 años y que era uno de los transportes favoritos de Isabel II, ya no se utilizará para los recorridos oficiales de la familia.

En este sentido, se espera que una parte de la locomotora se destine a un museo , aunque aún no se confirmó cuál será el lugar específico destinado a resguardar este símbolo de la monarqu ía . La decisión del rey Carlos III de cancelar el uso del Tren Real parece no solo responder a la tradición, sino también a una necesidad de reducir costos .

Según un informe de The Sun, el mantenimiento del tren cuesta alrededor de 1.2 millones de libras al año, sin contar lo que se gasta en cada viaje. El rey también expresó que, en la actualidad, el tren ya no resulta tan práctico y que él mismo no lo utilizó con frecuencia.