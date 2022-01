Mariana Brey reveló otro dato estremecedor sobre Gianola: "La obligaba"

En medio de las nuevas denuncias hacia el actor, salió a la luz un dato clave sobre una de las víctimas.

Cada día son más las mujeres que deciden alzar la voz y denunciar públicamente el acoso y abuso que sufrieron por parte de Fabián Gianola. Justo cuando parece que las aguas comenzaran a calmarse, nuevas acusaciones salen a la luz y ponen en jaque al actor, quien se limitó a negar su culpabilidad. En este marco, recientemente salió a la luz un dato clave que perjudicaría aún más al acusado.

Invitada a Polino Auténtico, ciclo que se emite los fines de semana por Radio Mitre, Mariana Brey se mostró tajante sobre el tema y contó una información única que le había llegado sobre Adriana Ghidone, una de las primeras actrices en denunciar públicamente a Gianola. Sin temor a exponer más al actor, la famosa panelista procedió a contar toda la información.

"Alguien muy allegado a ella me contó que él la habría obligado cuando ensayaban a estar en topless", comenzó por decir Brey sobre una de las situaciones que enfrentó Adriana mientras protagonizaba la obra Sé infiel y no mires con quien, en el año 2014. "Ella después en la obra sí tenía que hacer eso, pero no era necesario para el ensayo. Ella no entendía por qué, fue horrible", sentenció la ex panelista de LAM bastante tajante sobre el tema.

La denuncia de Adriana en contra de Fabián Gianola

A fines de diciembre del 2021, Adriana Ghidone decidió romper el silencio y contar la terrible situación que le tocó vivir hace ocho años atrás, cuando trabajó en conjunto con Fabián Gianola. En aquel entonces, la actriz se contactó con el periodista Ariel Wolman a través de un video para explicar su denuncia, luego de haberse puesto en contacto con el abogado de Viviana Aguirre, otra de las involucradas.

"En ese momento, lo que conté públicamente es que había un exceso de confianza de su parte, una invasión en el espacio individual que -como era cabeza de compañía- generaba una cierta incomodidad y tensión que el otro tal vez no lo podía registrar ni se daba cuenta", expresó Ghidone en el clip que mandó a Nosotros a la Mañana.

En este marco, la actriz comentó que terminó por "darse de baja del proyecto" ya que no lograba sentirse cómoda con la compañía de Gianola. "Con respecto a los detalles y a todo lo que pueda aportar para fundamentar lo que estoy diciendo lo haré en un contexto judicial si me llaman a testificar. Pero de otra manera es lo único que tengo para decirles porque la justicia se tiene que ocupar a fondo y en ese lugar voy a colaborar", sentenció al respecto tras asegurar que no haría ninguna denunciar personal.