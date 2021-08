Julián Weich volvió a la radio tras su calvario con el COVID

El 30 de julio hizo un vivo en su cuenta de Instagram donde relató sobre sus días internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Hoy regresó a conducir su programa en Radio Uno.

Después de haber estado internado por varios días y hasta entubado, Julián Weich volvió a la radio. Lo hizo en su programa y agradeció a todos los que enviaron mensajes durante el tiempo en el que estuvo en terapia.

"Buenos días chicos y amigos. Acá Julián Weich... ¡vivo! ¡Estoy muy bien y muy contento de poder estar frente al micrófono!", expresó el conductor, quien regresó al trabajo después de haber estado 2 semanas internado. Una de ellas en terapia intensiva. Fue un programa donde agradeció a todos los que enviaron mensajes preocupados por su estado de salud y a los médicos de IADT.

Antes de comenzar su programa "La mejor mañana" que conduce junto con Maby Wells en Radio Uno, publicó en sus redes sociales el desafío de su regreso al trabajo: “Primer desafío post Covid ¡Voy a la radio!”. “Tengo que caminar cuatro cuadras, tomarme el subte y llegar”, agregó para explicar el paso a paso de su odisea.

"La gente que me ve en la calle me dice: 'Qué bueno que estás bien, no sabes lo que recé por vos'. Uno es conocido, trabajo hace treinta y pico de años en televisión, pero la verdad que recibí una sobredosis de afecto que me encanta. No hay que esperar a que la gente se muera para demostrar afecto porque yo estuve en mi velorio. No hace falta llegar a esa instancia", declaró.

“Quiero agradecerles a todos por los mensajes de buena onda, de buena energía, de sanación, de oración, de curación, de tantos países, de lugares, de personas que conozco y de otras que no. La verdad que fue raro porque me agarré un Covid leve donde no había ningún problema y, de pronto, te ponen un poco de oxígeno con una bigotera para que te recuperes más rápido, para que vuelvas a tu casa, pero no volví más”, contó el conductor.

Julián Weich se alejó de las redes sociales

A diferencia de otros famosos, Weich se ausentó de las redes sociales. “No escribía, no hablaba, no iba a hacer un show de mi Covid, pero estaba al tanto de lo que estaba pasando. Por eso estaba al tanto de tantos mensajes buenos y de la energía positiva que me llegaba. Creo que eso fue parte de mi sanación rápida”, manifestó.

Durante las 2 semanas que estuvo internado, se difundieron rumores que acusaban al conductor de ser antivacunas. “No soy antivacunas, al revés, me la paso promocionando la vacunación tanto en el programa de Canal 9, como en el de Radio Uno, como en mis redes sociales, como a través de Unicef. Lo que me pasó era que tenía turno, no fui por un problema personal y a los cuatro o cinco días que fui a colaborar con Los Espartanos supongo que fue ahí que me contagié, no lo puedo asegurar. Pero por más que me hubiera contagiado, como los anticuerpos demoran unos cuantos días, me habría contagiado igual. Sí soy vegetariano, que no tiene nada que ver, pero antivacunas no soy”, aclaró a modo de defensa.