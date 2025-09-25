Brutal ataque a los autos de Gato Sylvestre y Gabriela Radice.

La mañana de Mañana Sylvestre (Radio 10) se vio alterada por un episodio de violencia inesperado en la puerta de la emisora, ubicada en la calle Uriarte, en el barrio porteño de Palermo. Una mujer, visiblemente alterada, irrumpió a los gritos y con un palo de hockey comenzó a golpear los autos estacionados en la vereda, desatando el pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Gustavo “Gato” Sylvestre, conductor del programa, interrumpió la transmisión para informar lo que estaba ocurriendo a pocos metros del estudio. “Una persona que estaba acá en la puerta, aparentemente con las facultades mentales alteradas y con un palo de hockey empezó a romper los autos que están estacionados en la puerta de la radio”, contó al aire, mientras se escuchaban los movimientos en la calle.

“El que más destrozó es el de Gabriela Radice, le rompió los vidrios, le abolló todo el auto”, precisó, describiendo los daños en el vehículo de su colega. “A mi auto, que estaba adelante del de Gabriela, le rompió los dos espejos retrovisores”, agregó Sylvestre, dejando en claro que la agresión no solo fue violenta, sino que parecía dirigida a los autos de los periodistas.

Investigación en curso

La Policía de la Ciudad intervino de inmediato y la mujer fue reducida a pocos metros de la emisora. Hasta el momento, no trascendió su identidad ni las razones del ataque. Las autoridades trabajan para determinar si se trató de un hecho aislado o si la agresora tenía algún vínculo con los periodistas o la radio. Los autos de Gato Sylvestre y Gabriela Radice quedaron seriamente dañados y fueron peritados para la causa.