Acorralado, Luis Novaresio admitió: "Macri fue una gran defraudación"

Novaresio quiso contribuir al cerco mediático del expresidente pero quedó mal parado con una pregunta picante de su colega.

El pasado 19 de enero, Luis Novaresio publicó una controvertida nota en Infobae que se titulaba: "¿Qué pasaría si Tenembaum preguntara hoy cuál fue el peor gobierno de la historia?". En ella, hacia un férreo intento por clasificar a la gestión de Alberto Fernández como la peor de la reciente historia democrática, aunque su pobre argumentación fue repudiada por numerosos usuarios de las redes sociales. A tal punto llegó la debilidad de su artículo que el propio Ernesto Tenembaum se comunicó para debatirlo y terminó por acorralarlo en su opinión de Mauricio Macri.

Sin llegar a buen puerto, el debate por saber cuál fue el peor gobierno de la democracia quedó inconcluso. Pero cuando Tenembaum consultó por el segundo o tercer lugar en el podio, Novaresio siguió sin incluir a la gestión de macrista, algo que llamó la atención al conductor y se lo preguntó sin vueltas: "¿Y dónde ubicas el gobierno de Macri?".

"Macri me pareció un muy mal gobierno. No tuvo una vocación de respeto institucional como se había planteado, y por eso creo que fue una gran defraudación. Alberto nunca se planteó como el adalid del estado de derecho, tampoco Cristina. Macri si, y creo que no cumplió. Con solo recordar, el intento de poner jueces por decreto, Macri me parece que fue un muy mal gobierno", confesó, con algo de culpa, Luis Novaresio.

Luis Novaresio destruyó a Viviana Canosa

Todo comenzó luego de que Viviana Canosa celebró la liberación de Novak Djokovic, quien quiso ingresar a Australia sin vacunarse contra el COVID-19 y disputar el primer Grand Slam de la temporada. Sin ningún tipo de filtro y claramente molesto, Luis Novaresio trató de infantil a su colega y recordó algunas actitudes de ella que con contradictorias con la postura que defiende en la actualidad con respecto a la enfermedad de la pandemia.

Mediante sus "stories" de Instagram, el exconductor de Intratables (América) despedazó a la comunicadora con varios mensajes y arrancó: "En serio, pensalo 10 segundos. ¿​Te parece que da, persona grande, postear celebrando que Djokovic no se va a vacunar? En serio. Piénsalo".

Sin aflojar con su desafío virtual hacia "La Colorada", Luis insistió con su picante posición y agregó: "Te sacaste la muela del juicio o te hiciste las tetas, te embocaron anestesia y antibióticos de los que no tenés ni idea y ahora ñañañaña con la vacuna y la libertad. Pensalo un toque".