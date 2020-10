Novaresio cruzó a Alfredo Leuco y se metió en la interna de Clarín

El conductor de América Luis Novaresio defendió a Ignacio Ortelli luego de que fuera atacado por el periodista ultramacrista Alfredo Leuco, quien desde Radio Mitre lo acusó de publicar una nota con pocas fuentes en el diario Clarín y de ser vocero del gobierno de Alberto Fernández.

Esta cuenta quiere decir que @ignacioortelli es un gran periodista. Profesional, serio, riguroso y que, por sobre todas las cosas, trabajando con él se descubre a un gran tipo. En tiempos de descalificaciones, se puede coincidir o no con él. Pero es gran gente y profesional", escribió Novaresio en su cuenta personal de Twitter.

El viernes en su programa de radio Leuco atacó a Ortelli y dijo que publicaba notas que nada tenían que ver con la realidad. El conductor se molestó porque Ortelli publicó que Alberto Fernández estaba molesto con el embajador argentino en la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, por sus declaraciones sobre Venezuela y eso rompía con su relato.

"Me preocupa porque son colegas que respetos, que quiero y que no son cristinistas, pero han agarrado esta modalidad de que le tiran alguna infomación off the record...", sostuvo Leuco, quien dijo que "no tienen una sola fuente".

La respuesta de "Nacho" Ortelli llegó a través de un contundente hilo de Twitter, que arrancó con una aclaración que deja picando una advertencia: "Hola @alfleuco. ¿Qué tal? Soy el autor de esta nota publicada en Clarín, que evidentemente no fue de su agrado ó simpatía. Lo lamento, aunque puedo entender los motivos. No voy a entrar en descalificaciones ni tampoco hacer revisionismo de su carrera".

Y sigue acusando a Leuco de mentiroso: "Pero sí @alfleuco, por sentirme agraviado, porque se refirió a la nota de manera despectiva, me veo obligado a decirle que sencillamente usted MIENTE. Dice que la nota de la reacción del Gobierno a lo que contestó el campo fue hecha ´sin constatar con ninguna fuente`".

Ortelli le aclaró a Leuco que accedió a "cinco funcionarios de primera línea" como fuente, defendió el rol de los periodistas acreditados en Casa Rosada y le recordó que los políticos deciden cuándo hablan en on o en off.

"No hay off ´buenos` y off ´malos`. Celebro que tome conciencia sobre el riesgo de ser ´vocero` de un Gobierno, @alfleuco. Yo tengo claro que no lo soy del actual, no lo fui del anterior y tampoco del de CFK. Suelo pensar bien, así que aunque no lo conozco, descuento que usted también", agregó, con ironía.

En ese punto, destrozó a Leuco con una pregunta en la que le sugirió que trabajo para el macrismo y que eso es lo que lo enoja "¿No será que a usted le molesta que se haga periodismo sin prejuicio, sin preconcepto, que se cuente lo que está sucediendo sin anteponer una opinión?".