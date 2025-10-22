La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 22 de octubre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 21 de octubre de 2025
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 22 de octubre de 2025.
Hace 5 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza:
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 2169
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 2169
- 1: 2169
- 2: 9179
- 3: 0378
- 4: 7439
- 5: 1618
- 6: 7482
- 7: 6095
- 8: 7926
- 9: 2317
- 10: 3112
- 11: 3332
- 12: 0791
- 13: 4815
- 14: 1646
- 15: 4713
- 16: 2842
- 17: 5002
- 18: 0912
- 19: 7256
- 20: 9332
Letras de la Nacional: BBJR
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 5089
- 1: 5089
- 2: 1637
- 3: 1901
- 4: 1627
- 5: 1685
- 6: 0616
- 7: 3622
- 8: 2922
- 9: 1563
- 10: 4741
- 11: 5784
- 12: 8893
- 13: 7562
- 14: 0724
- 15: 6895
- 16: 0485
- 17: 5117
- 18: 7044
- 19: 4957
- 20: 8287
