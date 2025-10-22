EN VIVO
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 21 de octubre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 22 de octubre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 22 de octubre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 5 minutos

Quini 6: resultados del miércoles 22 de octubre y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.315 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 22 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del miércoles 22 de octubre.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 

 

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 2169

 

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 2169

  • 1: 2169
  • 2: 9179
  • 3: 0378
  • 4: 7439
  • 5: 1618
  • 6: 7482
  • 7: 6095
  • 8: 7926
  • 9: 2317
  • 10: 3112
  • 11: 3332
  • 12: 0791
  • 13: 4815
  • 14: 1646
  • 15: 4713
  • 16: 2842
  • 17: 5002
  • 18: 0912
  • 19: 7256
  • 20: 9332

Letras de la Nacional: BBJR

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 5089

  • 1: 5089
  • 2: 1637
  • 3: 1901
  • 4: 1627
  • 5: 1685
  • 6: 0616
  • 7: 3622
  • 8: 2922
  • 9: 1563
  • 10: 4741
  • 11: 5784
  • 12: 8893
  • 13: 7562
  • 14: 0724
  • 15: 6895
  • 16: 0485
  • 17: 5117
  • 18: 7044
  • 19: 4957
  • 20: 8287

