Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 20 de agosto de 2025

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 20 de agosto, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 4475
- 1: 4475
- 2: 4487
- 3: 4715
- 4: 5705
- 5: 5304
- 6: 3077
- 7: 1537
- 8: 1935
- 9: 6043
- 10: 2223
- 11: 5880
- 12: 1062
- 13: 8458
- 14: 0358
- 15: 4660
- 16: 0006
- 17: 9696
- 18: 3946
- 19: 7460
- 20: 5228
Letras de la Nacional: HHHP
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 2040
- 1: 2040
- 2: 1162
- 3: 6075
- 4: 2602
- 5: 2937
- 6: 3682
- 7: 4499
- 8: 3158
- 9: 6685
- 10: 4987
- 11: 7075
- 12: 4497
- 13: 0543
- 14: 7085
- 15: 9385
- 16: 0650
- 17: 1869
- 18: 5418
- 19: 1175
- 20: 3591
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 1914
- 1: 1914
- 2: 2882
- 3: 6079
- 4: 1338
- 5: 3626
- 6: 1253
- 7: 9925
- 8: 0238
- 9: 3589
- 10: 7448
- 11: 5308
- 12: 2346
- 13: 4210
- 14: 6007
- 15: 7776
- 16: 8884
- 17: 8065
- 18: 3727
- 19: 4466
- 20: 9746
Letras de la Nacional: CCNQ
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 1207
- 1: 1207
- 2: 8618
- 3: 9677
- 4: 9916
- 5: 9984
- 6: 2243
- 7: 8182
- 8: 4166
- 9: 2882
- 10: 5139
- 11: 4950
- 12: 1579
- 13: 5509
- 14: 6169
- 15: 0774
- 16: 0825
- 17: 3836
- 18: 5669
- 19: 3363
- 20: 5613
