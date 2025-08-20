EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 20 de agosto de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 20 de agosto de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 20 de agosto, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 4475

  • 1: 4475
  • 2: 4487
  • 3: 4715
  • 4: 5705
  • 5: 5304
  • 6: 3077
  • 7: 1537
  • 8: 1935
  • 9: 6043
  • 10: 2223
  • 11: 5880
  • 12: 1062
  • 13: 8458
  • 14: 0358
  • 15: 4660
  • 16: 0006
  • 17: 9696
  • 18: 3946
  • 19: 7460
  • 20: 5228

Letras de la Nacional: HHHP

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 2040

  • 1: 2040
  • 2: 1162
  • 3: 6075
  • 4: 2602
  • 5: 2937
  • 6: 3682
  • 7: 4499
  • 8: 3158
  • 9: 6685
  • 10: 4987
  • 11: 7075
  • 12: 4497
  • 13: 0543
  • 14: 7085
  • 15: 9385
  • 16: 0650
  • 17: 1869
  • 18: 5418
  • 19: 1175
  • 20: 3591

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 1914

  • 1: 1914
  • 2: 2882
  • 3: 6079
  • 4: 1338
  • 5: 3626
  • 6: 1253
  • 7: 9925
  • 8: 0238
  • 9: 3589
  • 10: 7448
  • 11: 5308
  • 12: 2346
  • 13: 4210
  • 14: 6007
  • 15: 7776
  • 16: 8884
  • 17: 8065
  • 18: 3727
  • 19: 4466
  • 20: 9746

Letras de la Nacional: CCNQ

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 1207

  • 1: 1207
  • 2: 8618
  • 3: 9677
  • 4: 9916
  • 5: 9984
  • 6: 2243
  • 7: 8182
  • 8: 4166
  • 9: 2882
  • 10: 5139
  • 11: 4950
  • 12: 1579
  • 13: 5509
  • 14: 6169
  • 15: 0774
  • 16: 0825
  • 17: 3836
  • 18: 5669
  • 19: 3363
  • 20: 5613

Trending
San Lorenzo
Alivio para Damián Ayude en San Lorenzo: recupera un titular para el clásico con Huracán
Las más vistas