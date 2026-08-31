Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 31 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 13 minutos
El pálpito se hizo oficial: la Quiniela nació en 1973 para combatir el juego clandestino
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Quiniela Oficial tal como la conocemos nació recién en 1973. El objetivo fue claro: combatir el juego clandestino, porque antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 29 minutos
¿Almuerzo listo y la suerte servida? La Matutina llega a las 15:00 hs
⏰ Sorteo Matutina
Se acabó el morfi y llegó la hora de los pálpitos: después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Así que prepará el café, acomodate en el sillón y jugale con fe al número que tengas en la cabeza, porque la suerte no hace siesta.
Hace 1 hora
¿Redoblona? El pálpito que se juega doble y pega fuerte
¿Qué es una Redoblona?
Si andás buscando un pálpito con más emoción, prestá atención: la Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la quiniela.
¿Cómo funciona? Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra, por ejemplo uno a la cabeza y otro a los 5. Todo un clásico entre los apostadores.
¿Te animás a probar suerte? ¡Jugale a la redoblona y cruzá los dedos!
Hace 1 hora
¿Cielo gris o tormenta? ¡Jugale al 39 (La Lluvia) y al 09 (El Arroyo)!
Mirar el cielo antes de jugar
¿Andás buscando un pálpito? En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Si el día arranca nublado, esos números son fija. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
La pizarra te espera: jugale a los premios y no sufras por el número exacto
Jugar "a los premios"
Para los apostadores que quieren sumar chances sin la presión de acertar la cabeza: jugale a los premios. La movida es simple, apostás a que tus cifras salgan entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Ojo, paga menos, pero hay más chances de ganar. ¿Un pálpito para el sorteo de este lunes? ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
Pálpito a las 21: la Nocturna llega para cerrar el día y encender la suerte
⏰ Sorteo Nocturna
¿Andás buscando un pálpito para despedir el lunes? Te contamos que a las 21:00 hs se juega la Nocturna, el sorteo que llega para cerrar el día. ¡Agendá la hora, elegí tu número y que la suerte acompañe a todos los apostadores!
Hace 2 horas
Redoblona: el juego que multiplica la emoción (y el premio) para los apostadores
🔄 La Redoblona
¿Andás buscando un pálpito más picante? Jugale a la Redoblona: una apuesta que combina dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, ¡el premio se multiplica!
Un plan perfecto para los apostadores que le juegan a la suerte con todo. Anotate esta jugada y esperá que el destino te dé el doble de alegría. ¡Que la suerte te acompañe!