Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 31 de agosto

¿Qué es una Redoblona?

Si andás buscando un pálpito con más emoción, prestá atención: la Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la quiniela.

¿Cómo funciona? Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra, por ejemplo uno a la cabeza y otro a los 5. Todo un clásico entre los apostadores.

¿Te animás a probar suerte? ¡Jugale a la redoblona y cruzá los dedos!