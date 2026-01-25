EN VIVO
Quini

Quini 6: resultados del domingo 25 de enero y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.342 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 25 de enero de 2026.

25 de enero, 2026 | 14.00

El sorteo 3.342 del Quini 6 se llevará a cabo este domingo 25 de enero en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $13.350 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6 de anoche?

  • Tradicional: Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15
  • La Segunda: Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15
  • La Revancha: Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15
  • Siempre Sale: Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15
  • Premio extra: Los números ganadores estarán disponibles a partir de las 21.15

Para este sorteo, el pozo acumulado es de $13.350 millones.

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6

  • El Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) tiene un precio de $500 pesos el ticket.
  • La modalidad Revancha tiene un valor adicional de $750.
  • En el Siempre Sale para participar hay que sumarle $750.
  • Jugada completa: $3.000
